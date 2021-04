Boubou Cissé en route pour l’URD: Le parti de Soumaila Cissé va-t-il faire de l’ancien PM son candidat ? - abamako.com

Boubou Cissé en route pour l'URD: Le parti de Soumaila Cissé va-t-il faire de l'ancien PM son candidat ? Publié le lundi 26 avril 2021

L’ancien PM, Boubou Cissé, du dernier gouvernement du régime déchu d’IBK, est en route pour adhérer à l’Union pour la République et la Démocratie, URD de l’ancien chef de file de l’opposition Soumaila Cissé, décédé le 25 décembre 2020. Cette adhésion, à quelques encablures des élections générales de 2022, loin d’être désintéressée, suscite déjà un grand tollé au sein de l’URD. Si d’aucuns qualifient cette adhésion d’incestueuse, d’autres la trouvent conforme aux textes de l’URD. En tout état de cause sa candidature en plus de diviser les militants et cadres du parti, fera également plus de mal à l’URD que de bien et l’opinion nationale ne comprendra pas, que celui qui fut le dernier premier ministre du régime déchu d’IBK, puisse être le candidat du principal parti de l’Opposition. Boubou a-t-il fini avec ses ennuis judiciaires avant de prétendre être candidat à la présidentielle ? L’URD va-t-il prendre le risque de l’investir alors même qu’il pourrait être rattrapé par son passé ? Que dire de multiples dossiers sulfureux de détournement des deniers publics ?



Le parti de l’ancien chef de file de l’Opposition, l’honorable Soumaila Cissé, rappelé à Dieu il y a cinq mois, attire non seulement de nombreux cadres, mais aussi fait l’objet de beaucoup de convoitise. Des sources bien concordantes, l’ancien PM d’IBK, Boubou Cissé serait en train de débarquer avec armes et bagages au sein du parti de la poignée de mains, certainement pour être le porte étendard de l’URD à la présidentielle de 2022. Si Feu Soumaila Cissé a toujours cultivé l’excellence et défendu l’idée selon laquelle il n’y a ni nouveau, ni ancien militant, il n’a jamais non plus bradé les principes et valeurs qui ont toujours fait de l’URD ce parti cohérent et consistant à toute épreuve. L’URD s’est battu contre vents et marrées pendant 7 ans pour que la gouvernance soit vertueuse, il serait impensable que ce même parti fasse de celui qui a été la pièce maitresse de cette gouvernance chaotique, à savoir Boubou Cissé, le candidat à la présidentielle. Ce serait le comble du ridicule et de la traitrise vis-à-vis du défunt président fondateur du parti, Soumaila Cissé. Cette probable union entre l’URD et son bourreau d’hier qui est Boubou Cissé, serait non seulement incestueuse, mais enverra à l’opinion nationale un mauvais message, celui de l’immoralité et décrédibiliserait davantage l’homme politique. A ce que l’on sache l’URD a toujours été porteur d’un projet de société et d’un programme de gouvernement, Boubou Cissé qui était à l’opposé de ces offres politiques de l’URD, pourrait-il les mettre en œuvre et les défendre avec brio sur le terrain ? A-t-il fini avec ses démêlées judiciaires, quand on sait qu’il y a plusieurs rapports compromettants qui l’incriminent.



Parlant de sa supposée fortune qu’il serait prêt à mettre à la disposition du parti pour la campagne. La question que l’on est en droit de se poser est celle de savoir quelle est l’origine de sa fortune, sachant bien qu’il ne dispose ni d’une mine d’or encore moins d’un puits de pétrole. Comment en six ans un membre du gouvernement fut-il un ministre des Finances, pourrait-il se targuer d’avoir des milliards ? Et pourtant d’aucuns parlent des centaines de milliards. L’URD va-t-il fouler aux pieds ses principes de bonne gouvernance en s’alliant à quelqu’un dont l’origine de sa fortune est douteuse et pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires même en pleine campagne, car le temps de la justice n’est pas celui du citoyen lambda ?



S’agissant des critères de choix du candidat, l’ancien PM pourrait-il répondre à quels critères si ce n’est la fortune qu’il dispose et qu’il serait prêt à mettre une partie à la disposition du parti pour battre campagne ? Les militants à la base, bref le peuple URD ne comprendra pas ses cadres qui se seraient rendus coupables du blasphème politique en choisissant Boubou Cissé comme candidat du parti, qu’il a, du reste combattu pendant sept ans. Pourquoi n’a-t-il pas cherché à être le candidat de l’ADEMA son parti dont il serait membre d’un comité dans la circonscription de Djenné.





En définitive, les immenses efforts déployés par les cadres, militants et sympathisants pour implanter l’URD ne doivent pas aller à vau-l’eau à cause des intérêts sordides de certains. Les militants et sympathisants de l’URD préserveraient le flambeau allumé par Soumaila Cissé s’ils continuaient à entretenir et à défendre les valeurs et principes qui avaient fait de ce parti l’un des respectés et admirés de la scène politique malienne.

Youssouf Sissoko