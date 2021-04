Boundiali : Atelier transfrontalier -Des experts UEMOA ont opté pour la construction d’un Pont à Poutres de 120 mètres entre Débété (Côte d’Ivoire) et Fakola (Mali) - abamako.com

Publié le lundi 26 avril 2021

Atelier transfrontalier des experts UEMOA

C’est un Pont à Poutres de 120 mètres de béton armé sous chaussée qui doit être réalisé sur le fleuve ‘’bafing’’ entre la ville frontalière ivoirienne Débété dans le département de Tengrela au Nord de la Côte d’Ivoire et la commune de Fakola également ville frontalière dans le cercle de Kolondiéba au sud du Mali.



Ce choix est opté par des experts internationaux de l’espace UEMOA après la présentation de quatre variantes de ponts par le consultant le 23 avril 2021 à Boundiali au nord ivoirien. Et ce, à l’issu des réflexions et des échanges qui se sont déroulés pendant trois jours du 21 au 24 avril 2021 lors des travaux de l’atelier transfrontalier regroupant des ingénieurs et experts des ponts , des routes , de l’hydraulique, de l’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances , changement climatiques. pour la restitution de l’Avant-Projet Sommaires (APS), les études techniques d’exécution socio- économiques.



Les études environnementales et l’élaboration du Dossier d’Appels d’Offres (DAO) pour les travaux de construction dudit pont Débété-Fakola (PK 35) et ses voies d’accès. C’était en présence du préfet de région de la bagoué, préfet du département de Boundiali Amani Tiemoko, du président du conseil régional de la bagoué , président de l’union transfrontalière des collectivités territoriales de l’espace Sikasso-Korhogo-Bobo dioulasso Bamba Siama, du représentant de l’UEMOA Eric Kondia Expert technique du Programme de Coopération Transfrontalière Locale (PCTL) , l’unité de gestion des programmes de l’UEMOA et Fatoumata N’Diaye assistante technique SKBo à Sikasso chargée du Système d’Information Géographique ( SIG) au conseil régional de Sikasso, représentant le président Yaya Bamba, par ailleurs vice-président SKBo.



En effet, le président de la faitière SKBo s’est réjoui du bon déroulement des travaux de cette rencontre internationale, a déclaré « Cette rencontre internationale est l’amélioration de vie de nos parents que nous voulons apporter avec ce projet de la réalisation du pont entre la Côte d’ivoire et le Mali. Le maire de Fakoloa (Mali) Sangaré Kassoum l’a dit, l’ouverture de la route qui n’existait pas engrange aujourd’hui des retombées économiques, sociales au niveau des populations. On dit la route précède le développement. Tous ces peuples ne sont en réalité qu’un seul peuple. L’exemple du maire de Fakola est édifiant, en prenant hier la parole à Débété (localité ivoirienne) il n’a pas dit qu’il saluait ses administrés, il a dit qu’il salut ses parents ».



Pour Bamba Siama « En créant la faitière SKBo l’objectif était d’aider l’UEMOA, le conseil des collectivités territoriales ( CCT ) qui a la bonne volonté de rechercher les financements et qui n’avaient pas d’interlocuteurs car dès qu’il y avait un projet à réaliser sur la frontière, il y avait six ministères qui se discutaient la paternité….aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir créé cet outil, utile à l’intégration, aux retrouvailles entre les peuples. Et vous rassure que nous sommes à vos côtés quand il ‘agira du bonheur de nos populations » a conclu le président de la faitière SKBo.



Le préfet de région Amani Tiemoko, a rassuré que l’autorité administrative adhère pleinement au projet de construction du pont entre Débété et Fakola. « L’autorité administrative adhère pleinement à ce projet qui est d’une importance capitale. Nous sommes heureux que ces genres d’infrastructures se réalisent .parce que nos frontières sont des frontières naturelles. Parce que, entre les trois pays Côte d’Ivoire Mali et Burkina Faso qui sont concernés par ce projet il n y a pas de barrages linguistiques. Le français, le senoufo, le malinké est le même. Ces types d’infrastructures sont très encouragés. Merci pour les réflexions que vous avez menées, merci pour leurs efficacités qui vont aboutir à la validation » a souligné le Gouverneur..



Christophe Sacko ingénieur des constructions civiles à la direction régionale des Routes de Sikasso approché a révélé que « c’est un pont d’une longueur de 120 mètres avec 7 travées qui ont une distance de 17 mètres 50 avec une très grande hauteur ». Il a ensuite ajouté « les études ont été confiées à un bureau d’études qui a fait les travaux et est venu nous livrer des livrables, nous soumettre des documents que nous allons valider et qui sont désignés Avant-Projet Sommaire (APS).Cette étape est importante parce qu’elle conduit à l’Avant-Projet Détaillé (APD) qui aboutit à l’élaboration des Dossiers d’Appels Offres (DAO) pour faire le choix des entreprises qui vont réaliser le projet, c’est à dire construire le pont.



Aly OUATTARA