Economie: Le Mali à l`instar de la communauté internationale célèbre ce lundi 26 avril, journée mondiale de la propriété intellectuelle

La Communauté internationale célèbre aujourd’hui, la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Cette année l’évènement se tient autour du thème: "Propriété intellectuelle, Petites et moyennes entreprises, commercialisez vos idées’’.



La commémoration de la journée mondiale de propriété intellectuelle vise à sensibiliser le grand public sur l’impact des brevets, du droit d’auteurs, des marques sur la vie quotidienne et pour célébrer la créativité et la contribution des créateurs et innovateurs au développement des sociétés à travers le monde.



Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, Harouna Niang, dans un message, a affirmé que le thème retenu cette année est: "Propriété intellectuelle, Petites et moyennes entreprises, commercialisez vos idées’’. Le choix de ce thème vise à mettre en exergue le rôle essentiel de la propriété intellectuelle dans le développement des petites et moyennes entreprises (PME) qui constituent l’essentiel du tissu économique dans les Etats membres de l’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI).



Le 26 avril a été choisi comme date de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle parce qu’elle coïncide avec la date à laquelle la Convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est entrée en vigueur en 1970.



