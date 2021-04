Campagne de vaccination contre le COVID-19: Les membres du CNT boudent et parlent de “volontariat’’ - abamako.com

Campagne de vaccination contre le COVID-19: Les membres du CNT boudent et parlent de "volontariat'' Publié le lundi 26 avril 2021

Election du Président du Conseil National de Transition.

Bamako Le 5 décembre 2020 le colonel Malick Diaw élu à la tête du Conseil national de la transition

Le jeudi 22 avril 2021, lors de la session plénière au Conseil national de Transition (CNT), un communiqué d’information à l’endroit des membres du CNT a été fait sur la campagne de vaccination pour les membres de l’institution. Certains membres ont manifesté leur désaccord pour se faire vacciner.









Il n’y a pas que les simples citoyens qui contestent la vaccination contre le COVID-19. Les autorités censées montrer l’exemple en allant se faire vacciner refusent elles aussi et pourtant, ils demandent aux autres citoyens de le faire. Qui sera finalement le cobaye pour qui ? Se demandent les observateurs.

En effet, à l’annonce de ce communiqué d’information, plusieurs membres du CNT ont protesté vigoureusement. Prenant la parole, le président du CNT, Malick Diaw, a évoqué le volontariat pour les membres de l’organe législatif de la Transition. Ce qui revient à dire que les membres du CNT ne sont pas pour la vaccination, mais n’ont pas, cependant, pris une décision pour interdire la campagne.

Ce refus de la vaccination à l’Astra Zeneca par certains membres du CNT va à l’encontre du message du président Bah N’Daw, qui avait invité les autorités coutumières et religieuses de contribuer à la sensibilisation de la population en faisant vacciner.

En clair, comment une personne censée montrer l’exemple et qui refuse, peut-elle convaincre les citoyens d’aller se faire vacciner ? Du reste, cette campagne n’est qu’une pure farce organisée par le ministère de la Santé en appui avec les autorités en manque de logique dans leurs actes.

Bourama Kéïta



Source : LE COMBAT