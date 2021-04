Grands chantiers de la Transition : le soutien ferme de l’Union européenne - abamako.com

Grands chantiers de la Transition : le soutien ferme de l'Union européenne Publié le lundi 26 avril 2021

Déjeuner de presse de Bart Ouvry, ambassadeur de l’UE au Mali.

C’est le message que le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et non moins vice-président de la Commission européenne, Josep Borell, a transmis au président Bah N’Daw, samedi dernier, lors de l’audience qui lui a été accordée à la Villa des hôtes à la Base B

Les partenaires techniques et financiers semblent satisfaits de la conduite des affaires par les autorités de la Transition. La publication du chronogramme électoral suivi de la mise sur orbite du Comité d’orientation stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles, sont des actions qui n’ont pas échappé aux amis de notre pays. C’est le cas de l’Union européenne qui vient de donner l’assurance au chef de l’État de son soutien aux grands chantiers de la Transition.



C’était au cours de l’audience accordée par le président Bah N’Daw à Josep Borell. À l’issue de l’entretien, le diplomate européen a exprimé sa satisfaction d’avoir rencontré le chef de l’État pour lui apporter le soutien clair de l’Union européenne à cette transition civile. «C’est une transition qui va être historique au Mali», a apprécié le vice-président de la Commission de l’Union européenne.



Le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères indiquera que cette transition va poser les bases d’un nouveau Mali avec un processus et un calendrier qui doivent être tenus, insistant sur les élections d’abord, les réformes structurelles et la bonne gouvernance. «Pour ceci, le Mali peut compter sur le soutien de l’Union européenne. C’est le message que j’ai transmis au président de la Transition», a-t-il confié à la presse.



Selon le Haut responsable de l’Union européenne, le soutien consistera à apporter plus de ressources financières destinées à l’organisation des élections, aux réformes structurelles et au déploiement de l’État dans certaines parties du pays.



