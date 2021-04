Délestage au Mali: les autorités maliennes sollicitent 50 mégawatts supplémentaires en fourniture d’électricité auprès de la Côte d’Ivoire - abamako.com

News Diplomatie Article Diplomatie Délestage au Mali: les autorités maliennes sollicitent 50 mégawatts supplémentaires en fourniture d’électricité auprès de la Côte d’Ivoire Publié le lundi 26 avril 2021 | aBamako.com

Entretien du Président de la République avec le Ministre des Mines, de l`Energie et de l`Eau du Mali

Lundi 26 Avril 2021. Entretien du Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, avec le Ministre des Mines, de l`Energie et de l`Eau du Mali, M. Lamine Seydou TRAORE, ce lundi 26 avril 2021, au Palais de la Présidence de la République. Tweet

Le Ministre malien des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré a , au nom du Président de la Transition du Mali, Bah N’Daw sollicité auprès des autorités ivoiriennes 50 mégawatts supplémentaires en électricité en vue de régler le problème de délestage qui secoue le pays actuellement. C’est ce qui ressort de son entretien avec le Président de la République, Alassane Ouattara ce lundi 26 avril 2021 au palais de la Presidence à Abidjan-Plateau.



’’ Mon pays, le Mali vit aujourd’hui dans un régime de transition qui est confronté à plusieurs défis, notamment, le défi de la crise énergétique. Nous étions venus solliciter l’accompagnement et le soutien de notre République sœur pour nous aider à rendre moins difficile, cette période de canicule pour le peuple malien en concourant de l’importation de la Côte d’Ivoire qui nous assure depuis un certain nombre d’années et de façon régulière », a expliqué Lamine Seydou Traoré à sa sortie d’audience.



Le Mali qui bénéficie depuis plusieurs années de 100 mégawatts de la part des ressources énergétiques de la Côte d’Ivoire, demande 50 mégawatts supplémentaires.

Lamine Seydou a indiqué avoir reçu des assurances du Président ivoirien de tout le soutien du peuple ivoirien à l’égard du peuple malien pour la résolution de cette crise, aussi bien sur "le plan conjoncturel que structurel".



’’ Le président nous a rassurés que la Côte d’Ivoire nous en donnera 30 mégawatts pour le moment les 20 autres mégawatts arriveront plus tard’’, a-t-il confié.



