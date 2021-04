Transition au Mali: Le M5-RFP prépare sa manifestation prévue après le mois de Ramadan - abamako.com

Transition au Mali: Le M5-RFP prépare sa manifestation prévue après le mois de Ramadan
Publié le mardi 27 avril 2021 | Le Républicain

Grand Rassemblement du M5-RFP

Bamako, le 10 juillet 2020, le Mouvement du 05 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) a organisé un grand rassemblement pour demander le départ du Président IBK.



Dans le cadre de l’exécution de son plan d’actions, le Comité Stratégique du Mouvement du 5 juin- Rassemblement des Forces Patriotiques (CS/M5-RFP) a engagé, les 19, 20 et 21 avril 2021, une série de rencontres et de séances de travail avec les différentes structures du Mouvement, respectivement la Coordination des Jeunes, la Coordination des femmes et la Coordination Nationale. Selon un communiqué du M5-RFP rendu public le 21 avril 2021, l’objectif stratégique de ces rencontres est d’échanger sur l’opérationnalisation de la vision du M5-RFP sur la Transition, de recenser les préoccupations et les propositions concrètes sur les activités de masse (meetings, marches, rassemblements, etc.) programmées après le mois de Ramadan.

Ledit communiqué, sous la plume de Dr. Choguel Kokalla Maïga, précise que les séances de travail ont permis de diagnostiquer les principes de fonctionnement structurel du Mouvement, mais aussi et surtout de remobiliser les énergies, les initiatives et expertises au sein des différentes entités et structures du M5-RFP, tant à Bamako qu’à l’intérieur du pays et dans la Diaspora. « La Coordination des Femmes, la Coordination des Jeunes et la Coordination Nationale ont déclaré leur détermination à mettre en œuvre les actions stratégiques pour remobiliser toutes les franges des forces sociopolitiques pour obliger la Junte militaire au pouvoir à ramener la Transition sur la trajectoire de la Rectification et de la Refondation. Le Comité Stratégique et les différentes Coordinations du M5-RFP se sont rassurés de l’engagement et de la disponibilité constante de chacun à poursuivre la lutte du Peuple malien pour le changement, par la Rectification de la trajectoire de la Transition, et pour créer les conditions de la Refondation du Mali et installer de nouvelles institutions et autorités légitimes à travers des élections transparentes et crédibles », révèle le communiqué du M5-RFP. Par ailleurs, le M5-RFP invite ses militantes et militants et au-delà toutes les Maliennes et tous les Maliens attachés à une transition de rupture à s’unir et à rester mobilisés pour un Mali de justice, uni, indivisible, démocratique et laïc.

Aguibou Sogodogo