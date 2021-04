Santé animale: des cas de grippe aviaire découverts dans certaines exploitations avicoles au Mali - abamako.com

Santé animale: des cas de grippe aviaire découverts dans certaines exploitations avicoles au Mali Publié le mardi 27 avril 2021

La grippe aviaire H5N1

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a informé dans un communiqué que suite à de fortes mortalitéd de volaille observées dans des exploitations avicoles dans les zones périurbaines de Kati, Sikasso et dans le District de Bamako, la Direction nationale des services vétérinaires et le Laboratoire central vétérinaire de Bamako ont procédé à des investigations qui ont révélées dans lesdites exploitations l'infection au virus de la grippe aviaire.

Aussitôt, des mesures conservatoires suivantes ont été prises et édictées.

Il s'agit de la mise en quarantaine des élevages concernés, de la désinfection des locaux et des matériels d'élevage de l'observation d'un vide sanitaire d'au moins 2 mois avant l'introduction de nouveaux sujets, puis de l'installation des pédiluves à l'entrée des poulaillers.

En outre, la destruction des cadavres, par incinération et enfouissement, le suivi sanitaire régulier des exploitations par les services vétérinaires ont été arrêtés.



