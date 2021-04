Accrochages entre l’armée et les groupes terroristes dans le cercle de Niono: Un soldat tué, plusieurs assaillants abattus - abamako.com

Accrochages entre l'armée et les groupes terroristes dans le cercle de Niono: Un soldat tué, plusieurs assaillants abattus Publié le mardi 27 avril 2021 | L'Indépendant

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Des sources locales font état d’accrochages, le samedi dernier, entre un détachement FAMa en patrouille et des groupes djihadistes affiliés à la Katiba Ansar Eddine Macina non loin de Niono. Au cours des combats, un soldat a trouvé la mort et d’autres ont été blessés.



Selon une source sécuritaire, plusieurs assaillants ont été tués et d’autres également blessés.



Aussitôt après cette attaque-embuscade, une opération de ratissage a été lancée dans divers endroits de la périphérie de Niono afin de traquer d’éventuels djihadistes qui pourraient infiltrer la population locale.



A.D



Source: l’Indépendant