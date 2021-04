Nomenclature administrative du Mali : La nouvelle loi crée 20 régions et 10 communes à Bamako - abamako.com

Publié le mardi 27 avril 2021

Carte du mali

Avec la nouvelle disposition administrative, le territoire du Mali comprendra vingt régions plus le District de Bamako qui composera également 10 Communes urbaines au lieu de six (6).

Les 20 régions seront donc :



Kayes (1er régions), Koulikoro (2ème région), Sikasso (3ème région), Ségou (4ème région), Mopti (5ème région), Tombouctou (6ème région), Gao (7ème région), Kidal (8ème région), Taoudénit (9ème région), Ménaka (10ème région), Bougouni (11ème région), Dioila (12ème région), Nioro (13ème région), Koutiala (14ème région), Kita (15ème région), Nara (16ème région), Bandiagara (17ème région), San (18ème région), Douentza (19ème région), Gourma (20ème région).



Quant au District de Bamako, régi par un statut particulier, il comprendra dix (10) Communes urbaines dont le ressort territorial sera déterminé par une nouvelle orientation de quartiers.



Commune I sera composée de 8 quartiers : Boulkassambougou, Banconi, Fadjiguila, Djoumanzana, Djelibougou, Krofina-nord, Korofina-sud et Sotuba.

Commune II sera composée de 14 quartiers à savoir Bagadadji, Sikoroni, N-Gomi, Niaréla, Médina-Coura, Missira, Bozola, Zone industrielle, Hippodrome, Bakarybougou, Sans-fils, Bougouba, Quizambougou et Konébougou.



Commune III. Il s’agit de Darsalam, N’Tomikorobougou, Ouolofobougou-Bolibana, Centre commercial, Bamako-Coura, Bamako-Coura-Bolibana, Dravela, Dravela-Bolibana, Badialan I, Badialan II, Badialan III, Niominanbougou, Sogonafing, Samé, Sirakoro-Dounfing, Koulouba, Point-G, Kodabougou, et Kouliniko.



Commune IV sera composée de six quartiers qui sont : Lafiabougou Hamdalaye, Dogoudouma, Grimgoumo, Lassa et Taliko.



Commune V sont Sema I Badalabougou, Torokorobougou, Quartier-Mali, Baco-djikoroni, Sabalibougou et Daoudabougou.



Commune VI sont : Sogoniko, Magnamboubou, Banakabougou, Faladiè, Dianeguela, Sokorodji, Missabougou, Niamakoro, Yirimadio, Senou, Sirakoro-Meguetan, Niamana, Tabakoro et Diatoula.



Commune VII aura comme quartiers Djicoroni-Para, Sébénikoro, Sibiribougou, Kalabanbougou, Samaya, Kanadjiguila, Mamaribougou, Samanko-Plantation, et Kabalabougou.



Commune VIII sont Kalabankoro, N’Golobougou, Kouralé, Gouana, Missala, Missalabougou, Sabaligou et Kabala.



Commune IX sera composée des quartiers de Dialakorodji, Noteguedo Sirakoro, Teguedo Samassebougou, Sangarébougou, Seydoubougou, et Sarambougou.



Commune X aura dix (10) quartiers qui sont : Souleymanebougou, Moribabougou, Titibougou, Dogobala, G’Ngabagoro-Droit, Djinconi, Solokono, Sikolou, Sala, et Monounouba.



