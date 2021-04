Bataille judiciaire pour le contrôle du CNPM : La Cour d’Appel tranche en faveur de Diadié Sankaré - abamako.com

Publié le mardi 27 avril 2021 | L'Alerte

Informer l’opinion nationale et internationale sur l’évolution de la crise au sein du Conseil national du patronat du Mali (Cnpm), telle est la quintessence d’une conférence de presse animée par les avocats de Diadié dit Amadou Sangaré. Une conférence au cours de laquelle les interlocuteurs du jour précisent les décisions judiciaires à la faveur de leur client. Nous sommes le samedi 24 avril 2021.

Il ressort des explications de Maître Badjan Hagge que le tribunal de la commune IV du district de Bamako a jugé, le lundi 19 avril 2021, non recevable l’instruction d’expulsion de Diadié dit Amadou Sangaré des locaux du Cnpm. Un verdict rendu en réponse de la saisine de Mamadou Sinsy Coulibaly. Ce dernier, après avoir attaqué l’ordonnance gracieuse offerte par le tribunal de la commune IV à Diadié dit Amadou Sangaré. C’est ainsi que ce tribunal a rétracté ladite ordonnance. L’interprétation de cette rétractation a posé d’énormes difficultés. Des tentatives d’expulsion du local ont été entreprises par le camp Mamadou Sinsy alors que cette rétractation de l’ordonnance gracieuse ne veut pas dire que Mamadou Sinsy a raison sur Diadié et qu’il faut l’expulser. Le changement des serrures des portes a défrayé la chronique un moment. Le camp Mamadou Sinsy a introduit une demande d’expulsion de Diadié dit Amadou Sangaré. Le tribunal l’a jugée non recevable, à en croire Maitre Badjan Haggé.

Comme pour dire ‘’qu’il n’y a jamais un sans deux’’. En plus de ce jugement du tribunal de la commune IV, la Cour d’Appel a annulé la rétractation de l’ordonnance gracieuse offerte à Diadié le vendredi 23 avril dernier.

Une bataille judiciaire qui ne semble pas terminée car les deux protagonistes ont l’un attaqué l’élection de l’autre. C’est ainsi que le tribunal a souhaité une jonction des plaintes. Les avocats des deux camps déposeront leurs observations le mois de juin prochain à la suite de laquelle les juges vont se retirer pour ensuite rendre le verdict.

En attendant la fin de cette bataille judiciaire, Diadié est aujourd’hui appelé à occuper son poste de président du Cnpm jusqu’à nouvelle décision de la justice. C’est pourquoi Maître Boubacar Guindo a invité les partenaires du Cnpm, les banques, et l’Etat à travailler avec l’équipe de Diadié pour le bonheur de l’économie nationale.

Pour rappel, cette crise au sein du Cnpm tire son origine de l’assemblée générale élective. Après l’avoir organisée le 26 septembre 2020, à 48 heures de cette date, le président sortant Mamadou Sinsy Coulibaly a voulu un report. Une volonté refusée par la commission d’organisation. Suite à la proclamation des résultats, Diadié Sankaré a remporté haut la main, le 26 septembre 2020. Mécontent, Mamadou Sinsy a organisé une autre assemblée générale le 8 octobre 2020 au cours de laquelle il a été élu par les congressistes. C’est de cette manière que le bicéphalisme a été installé au Cnpm et chacun cherche la légitimité à travers le feuilleton judiciaire dont les épisodes n’ont pas fini d’être joués.

Bissidi SIMPARA