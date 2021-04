Pour le non-respect du Procès-Verbal (PV) de conciliation signé le 5 février 2021: L’UNTM a déposé, hier, un nouveau préavis de grève de 10 jours, du lundi 17 au vendredi 28 mai 2021, sur la table du gouvernement - abamako.com

Pour le non-respect du Procès-Verbal (PV) de conciliation signé le 5 février 2021: L'UNTM a déposé, hier, un nouveau préavis de grève de 10 jours, du lundi 17 au vendredi 28 mai 2021, sur la table du gouvernement Publié le mardi 27 avril 2021

Aux termes des négociations d’un mois et demi, un accord sur l’ensemble des points inscrits dans le cahier de doléances avait été trouvé entre l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) et le Gouvernement de la Transition, après une période d’une semaine de grève, du lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre 2020. Quatre mois après, la partie syndicale vient de déposer un nouveau préavis de grève de 10 jours (du lundi 17 au vendredi 28 mai 2021) sur la table du ministre du Travail et de la Fonction publique, pour le non-respect du Procès-Verbal (PV) de conciliation, signé le 5 février dernier, entre le Gouvernement, le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) et l’UNTM.





Source: l’Indépendant