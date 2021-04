Présidentielle : La porte de l’URD ouverte à Boubou Cissé, mais… - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielle : La porte de l’URD ouverte à Boubou Cissé, mais… Publié le mercredi 28 avril 2021 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Signature de l`accord de financement du projet d`intervention d`urgence COVID-19

Le Premier Ministre Dr Boubou CISSE et la Directrice de la Banque Mondiale au Mali Soukeyna Kane ont procédé le Mardi 14 Avril 2020 à la signature d`un accord de financement du projet d`intervention d`urgence COVID-19 Tweet

Avant-hier soir, la toile fut animée par une prétendue candidature de Boubou Cissé à travers l’URD, le parti du défunt Soumaïla Cissé. Des avis se sont divergés au sein et en dehors du parti. Pour d’autres, cela est quasi-impossible mais pour d’aucuns, ce n’est pas exclu même si cela passerait par des procédures.





Dans la nuit du dimanche au lundi aux environs de 20h, la toile s’est enflammée d’une prétendue candidature de Boubou Cissé au nom du parti URD. Il y eût des démentis attribuables au chargé de la communication du parti, Me Demba Traoré selon lequel « il n’aurait qu’une candidature interne au sein du parti ». Cette assertion confirme les propos du président par intérim de l’URD, le Pr. Salikou Sanogo, tenus lors de la grande conférence des sections à Bamako : « Le candidat de l’URD sera un militant du parti », expliquait M. Sanogo.



Par contre, un jeune leader du parti reste réservé et avance que Boubou peut bel et bien être le candidat de l’URD. Pour ce faire, Boubou n’a qu’à adhérer au parti et manifester son désir d’être candidat. S’il est validé, il sera candidat. « Quand même à l’URD, seul un militant du parti sera notre candidat » et de conclure que « la porte de l’URD est grandement ouverte pour tout le monde, mais pour être candidat il faut d’abord être militant ».Un autre vocal, venant d’un responsable de groupe whatsapp du parti, rassure que la procédure sera respectée.



La théorie est totalement rejetée par cette branche de l’URD. « Ceux qui ont annoncé cette candidature de Boubou Cissé ne sont même pas de l’URD. Ce sont des jeunes sur les réseaux sociaux. On ne sait pas de quoi ils sont animés », s’interroge un militant très gauche à cette probable candidature. « Le parti de l’URD est plus rempli des gens qui adoraient feu Soumaïla Cissé que de militants du parti même en question. Donc, c’est la volonté et l’idéal de feu Soumaïla Cissé qu’il faut sauvegarder. Et l’on sait que Soumaïla a combattu le régime IBK auquel Boubou appartenait », argumente un autre opposant à la candidature de Boubou Cissé.



Boubou Cissé n’est pas le seul. L’adhésion de Mamadou Igor Diarra au parti avait aussi suscité les mêmes tôlés. A ajouter à cette longue liste de candidatures probables, celle d’Amadou Diadié du Patronat malien.



A ce jour, l’URD semble une occasion nette à tous candidats avec un peu de potentialité à briguer Koulouba en 2022. Les dés sont lancés et le temps nous en dira plus.



Koureichy Cissé



Source: Mali Tribune