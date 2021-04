Championnat de basket-ball : Attar de Kidal prend le large - abamako.com

Championnat de basket-ball : Attar de Kidal prend le large Publié le mercredi 28 avril 2021 | Mali Tribune

Vice-champion du Mali, Attar Club de Kidal Messieurs compte chiper le titre à l’AS Police à l’issue de la saison en cours. Déjà leader après la phase aller du championnat, le club de la 8e Région continue son sans faute en Ligue 1. Il vient d’aligner une 8e victoire de rang pour prendre 3 points d’avance et réconforter son leadership devant l’équipe championne en titre.

Avec 16 points suite à sa large victoire sur l’AS Commune 6 (80-51) à l’entame de la phase retour du championnat, Attar Club de Kidal compte désormais 3 points d’avance sur son plus sérieux concurrent au titre qu’est l’AS Police qui compte néanmoins un match en retard. Mais tout compte fait, au regard de sa forme actuelle, le club de Kidal, qui reste la seule équipe avoir battu cette saison le champion en titre, a de fortes chances de ravir le titre à l’AS Police cette saison.



Chez les Dames, l’AS Police Dames (16points), également championne en titre, reste néanmoins sous la menace du Djoliba AC (15points) qui n’accuse qu’un point de retard sur l’équipe détentrice du trophée.



Résultats de la 8eme journée



Hommes

Stade/Réal 48-63

Mandé/CBD 75-81



CNE6/Attar 51-80



Police/Sigui (reporté)



Dames



Stade/Réal 73-47



KSC/Police 72-85



DAC/CBD 89-40



Attar/Tata 78-54