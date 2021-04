« Présumé coupable… » du Général Yamoussa Camara : A quand la réaction de Soumeylou Boubèye Maiga ? - abamako.com

News Politique Article Politique « Présumé coupable… » du Général Yamoussa Camara : A quand la réaction de Soumeylou Boubèye Maiga ? Publié le mercredi 28 avril 2021 | malikile

© aBamako.com par Androuicha

Rentrée politique nationale du parti ASMA-CFP

Ségou, le 22 juin 2019. Le parti Alliance pour la Solidarité au Mali- Convergence des Forces Patriotiques (ASMA-CFP) a fait sa rentrée politique nationale sous la houlette de son président M. Soumeylou Boubèye MAIGA. Tweet

L’homme qui fait le plus parler de lui en ce moment est sans conteste le Général

Yamoussa Camara,auteur du livre« Présumé coupable : Ma part de vérité ». Un livre dans le quel il charge et traite Soumeylou Boubèye Maiga de tousles maux et comme étant le vrai instigateur de tout ce qui lui est arrivé dans la sombre affaire dite des « Bérets rouges disparus ». Aussi, Africable Télévision a donné l’occasion à l’homme de disséquer les motifs et les contours des es écrits.



Interrogé sur les motivations du livre “Présumé coupable, ma part de vérité”, l’homme dira qu’il était dans l’obligation d’écrire ce livre, seule alternative pour lui de

faire part de sa vérité sur un épisode particulièrement douloureux de l’histoire qu’est l’affaire dite des bérets rouges. Selon le Général Yamoussa Camara, c’est Soumeylou Boubèye

Maïgaq ui est à la base de toutes les cabales

contre lui et aussi de ses démêlés avec la justice,parceque tout simplement il a eu le malheur de le contredire devant le Président Ibrahim Boubacar Kéita.



Et d’expliquer : “J’ai estimé que Karembé (lejuge d’instruction : ndlr) pouvait m’accuse rmais il ne pouvait pas mejuger,car au moment des faits, j’étais ministre de la Défense. Normalement, je devais être jugé par la Haute Cour de Justice. Malheureusement, ni le gouvernement, ni

l’Assemblée (compétente à traduire un ministre ou un président devant la Haute

cour de justice), ni la Cour Constitutionnelle(le garant du fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics), ni la Cour Suprême(quia un rôle

de régulation et de légitimation) n’ont rien fait, n’ont pas levé le petit doigt.Mohamed Aly Bathily qui était ministre de la Justice a soutenu Boubèye dans ses

sales besognes pour m’envoyer chez Karembé.Je ne pouvais pas être jugé. Mais Boubèye voulait politiser l’affaire.



Le jugement de Sikasso avait pour but d’annuler la détention préventive. C’est après que j’ai entendu sur RFI que j’ai signé une liste de militaires envoyés au front alors qu’ils ont été exécutés. Cela était un mensonge, une accusation gratuite à mon encontre. Je n’étais pas au

courant de ces assassinats, je n’ai signé aucun papier. Et je me suis dis que lejour

du jugement, je vais tout déballer. Comme je n’ai signé aucun papier, ils ont modifié mon accusation en complicité.

C’est comme ça qu’on m’a impliqué dans cette affaire des bérets rouges assassinés.



Et la liste des accusé sa été remise à Karembé par Boubèye. J’ai cette preuve. De

confidence à confidence, j’ai été informé

de la transmission de cette liste des accusés à Karembé par Boubèye. Et Karembé avait juré de me mettre en prison.

C’est ainsi que j’ai informé Toumani Djimé Diallo qui m’a dit qu’il avait ordonné d’arrêter cette affaire.



Ce qui m’a le plus peiné dans cette affaire,c’est la dispartion de BabaLamine Doumbia, le fils d’un ami.J’ait out fait pour rechercher ce garçon qui n’a pas été retrouvé. Un jour, j’ai entendu la mère de BabaLamine Doumbia me traiter de traître. Cela m’a fait très mal.

Cette accusation m’empêchait de dormir”.



Une énigme demeure cependant : pourquoi Soumeylou Boubèye Maiga, qui est connu pour sa proactivité face à des déclarations, disons de saccusations de ce genre, reste-il encore muet face à cette sortie du Général Yamoussa Camara ? Acquiesce-t-il les accusations du Général ?

Les estime-t-ils ifallacieuses qu’il trouve qu’il n’a pas à commenter quoi que ce soit

? Une seule certitude: les malien sattendent que Soumeylou Boubèye Maiga verse lui aussi sa part de vérité dans ce dossier qui l’accableàtout point devue!

Sinon,vaudra le principe « Qui ne dit mot consent