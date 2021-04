URD et la présidentielle : Aucun candidat retenu pour l’heure - abamako.com

URD et la présidentielle : Aucun candidat retenu pour l'heure Publié le mercredi 28 avril 2021

© aBamako.com par MS

4 ème congrès ordinaire de l’Union pour la République et la Démocratique (URD)

Bamako, le 22 décembre 2019 l’Union pour la République et la Démocratique (URD) a tenu son 4 ème congrès ordinaire au palais de la culture Tweet

Le parti a vu rouge dans les intentions qu’on lui a prêtées d’aligner sur le starting-block, Mamadou Igor Diarra. Au besoin, le rappel des dispositions internes est censé y mettre un terme et rassurer les militants déboussolés.

Le communiqué

Il nous revient par plusieurs canaux de communication, des noms de candidats dits de L’URD à la prochaine élection présidentielle.

Le Secrétaire Général du Parti, se fondant sur les dispositions statutaires et réglementaires suivantes:

– la Conférence nationale investit, sur proposition du BEN, le Candidat(e) du parti à l’élection présidentielle. (Article 51 des Statuts),

– S’agissant du choix du candidat à l’élection présidentielle, le BEN vérifie la conformité des candidatures avec les dispositions légales et propose le candidat retenu à la Conférence nationale qui l’investit.

Nul ne peut être candidat s’il n’est militant du Parti. (Article 47 du règlement intérieur),

Informe les militantes, les militants et sympathisants du Parti, de rester sereins , vigilants et soudés.

L’URD n’a pas encore fait un appel à candidatures, donc aucune candidature n’a été reçue à ce jour au niveau du secrétariat général.

Les propagandes qui circulent n’engagent que leurs auteurs.

L’URD, conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ses militants, sympathisants et du peuple malien a toujours compté sur chacune et chacun d’entre vous. De cette même manière le parti continuera de vous placer au centre de tout processus devant engager son avenir.

Rassurez-vous, notre parti, fort de sa crédibilité, de sa force, de son unité n’a jamais pris et ne prendra jamais une décision importante de la manière fantaisiste qu’on lui prête.

Encore une fois restez sereins, vigilants et soudés.



Daouda Touré

Secrétaire Général du BEN URD