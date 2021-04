Recommandations des assises sur le coton: Le Collectif des Producteurs exige leur application - abamako.com

Recommandations des assises sur le coton: Le Collectif des Producteurs exige leur application Publié le mercredi 28 avril 2021 | L'express de Bamako

Le mardi 20 avril 2021, les membres du Collectif des Producteurs du Coton du Mali étaient en conclave. L’objectif de cette rencontre était d’exprimer leurs vœux relatifs à l’application des recommandations issues des assises sur le coton, mais aussi et surtout d’apporter des éclairages liés à une éventuelle agression du Président Directeur Général (PDG) de la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT).

Suite à des allégations qui circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux sur une éventuelle tentative de lynchage du Président Directeur Général (PDG) de la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT) à Kita, le Collectif des Producteurs du Coton du Mali n’attendait pas rester muet sur cette question.



Selon le chef du secteur de Kokofata, Gagny Dembélé, cette information est fausse. Le PDG n’a été victime d’aucune agression. Dans les récits de M. Dembélé, le PDG de la CMDT accompagné par le ministre de l’Agriculture a effectué une visite de terrain à Kita. Une réunion prévue à 16 heures s’est tenue à 9 heures, à la surprise générale des vrais producteurs de coton. Une surprise mal gansée par certains qui ne voulaient pas que le ministre de l’Agriculture et le PDG de la CMDT ne sachent les problèmes des producteurs de coton.



‘‘À la surprise des malintentionnés, j’ai apporté la lumière sur les difficultés que rencontrent les cultivateurs de Kita’’, atteste Gagny Dembélé. Selon lui, mécontents de cet état de fait, les ‘‘malintentionnés’’ ont délégué une personne pour dire au ministre qu’ils ne sont pas d’accord avec les conclusions de la rencontre. Une intervention qui n’a même été sentie par le reste de la délégation. Aux dires de M. Dembélé, sinon aucune tentative d’agression n’a été effectuée comme le disent certains.



Autre point inscrit à l’ordre du jour était l’intrusion de Bakary Togola sur la scène des cultivateurs. Selon M. Dembélé, pas plus tard que le lundi 19 avril 2019, celui qui est désormais considéré comme personne non-grata pour des producteurs de coton, Bakary Togola a fait irruption à l’Union Nationale des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton (UN-SCPC) en vue de réclamer son fauteuil.



Pour rappel M. Togola était le président de cette union avant son arrestation pour détournement des fonds alloués aux producteurs de coton. Cette irruption de l’ancien président, Bakary Togola, alimente la colère des membres du Collectif des Producteurs du Coton du Mali, alors qu’il ressort des recommandations des assises sur le coton, la mise en place d’un organe transitoire.

Pour Yacouba Doumbia de la filiale de Fana, le retard dans l’application de ces recommandations est en train de créer des frustrations voire des tensions chez les cultivateurs de coton. ‘‘Si rien n’est fait le Mali risque de reconnaitre une nouvelle crise comme celle de l’année dernière’’, a martelé M. Doumbia. C’est pourquoi, il a invité les autorités à s’impliquer pour l’application intégrale des recommandations des assises sur le coton.



Au regard de la gravité des actes posés par Bakary Togola, il ne doit même pas mettre le pied dans les organisations paysannes, dira Adama Coulibaly, producteur de coton à Képarana. ‘‘Nous ne voulons plus l’ancienne équipe dirigée par Bakary Togola qui ne fait que sucer le sang des producteurs de coton du Mali depuis plus de quatorze (14) ans’’, a-t-il dit.

Quant à la proposition du nouveau président de l’APCAM, Sanoussi Bouya Sylla qui souhaite être le président de l’Union des Producteurs du Coton, les membres du Collectif des Producteurs du Coton du Mali rejettent cette décision. Selon eux, pour être président de l’Union Nationale des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton (UN-SCPC) il faut être producteur de coton, alors qu’il ne l’est pas.

Au regard de tout ce qui précède, il est important que les autorités s’impliquent pour que la crise du coton puisse avoir un dénouement heureux.

Fatogoma COULIBALY