La faible participation de la population malienne aux élections semble déjà ne pas pouvoir être remédiée aux prochaines occasions prévues l’année prochaine. C’est le moins que l’on puisse dire avec le rythme actuel auquel évolue l’opération spéciale d’enrôlement en cours dans notre pays.



Lancée il y a de cela quelques semaines, cette opération spéciale d’enrôlement et de renouvellement biométrique des nouveaux majeurs dans le cadre du Recensement administratif à vocation d’état civil (Ravec) a pour l’heure du plomb dans l’aile. De petites difficultés sont certes notoires au niveau des agents déployés sur le terrain mais force est de constater que les populations se font enregistrer à compte goutte dans les mairies. Là, les agents décomptent 50 à 60 recensements par jour selon nos informations.



Prévue pour durer deux mois cette opération vise à compléter et à consolider «la liste des potentiels électeurs». Ce, d’autant que «les différents audits du fichier électoral malien réalisés antérieurement ont révélé la sous-représentation des jeunes de 18 à 24 ans qui constitueraient seulement 11% des inscrits sur les listes électorales», selon une étude.



Alors que cette tranche d’âge représente plus de 51% de la population. Cette opération concerne essentiellement les personnes âgées d’au moins 18 ans au 31 décembre 2020 et celles enrôlées en 2009 en tant que mineurs et qui n’ont pas de données biométriques (photo et empreintes) dans la base de données de la population. A moins d’une forte campagne de sensibilisation sur le sujet à l’endroit de ces nouveaux majeurs, l’on s’achemine encore vers un faible taux de participation aux prochaines élections.



André SEGBEDJI