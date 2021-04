Tony Blair, le digne héritier de la Françafrique - abamako.com

Tony Blair, le digne héritier de la Françafrique Publié le mercredi 28 avril 2021 | mondafrique.com

Visite de l`ancien premier ministre britannique Tony Blair à Bamako

Bamako, le 22 mars 2021. L’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, a effectué une visite dans notre pays, au cours de laquelle il a rencontré le président de la Transition, Bah N’Daw, le Premier ministre, Moctar Ouane et deux membres du gouvernement. Tweet

Déjà conseiller de plusieurs chefs d’Etat africains autoritaires (Alpha Condé, Paul Kagame…) et à la tète d’un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros, l’ex Premier ministre du Royaume Uni, Tony Blair, vient d’ajouter un nouveau client à son palmarès

: le Président malien Bah Ndaw.





Le Premier ministre malien, M.Moctar Ouane, a reçu, lundi 22 mars 2021, l’ancien Premier ministre Britannique, Tony Blair, fondateur du « Tony Blair Institute for Global Change »

Mais qu’est venu faire Tony Blair au Mali? Officiellement, l’ancien Premier ministre anglais s’est rendu à Bamako pour aider les autorités de transition à élaborer la feuille de route

des changements constitutionnels et de l’organisation des élections

présidentielles. Quand on connait les éléments de langage que Tony Blair a distillés en Guinée, au Togo ou au Rwanda, on est inquiet sur le processus démocratique qui va se jouer à Bamako.



Réformes en eaux troubles…



Pourquoi diable, le président malien a-t-il besoin de l’Institut TBI de

Tony Blair pour régler des problèmes institutionnels et surtout

organiser des élections ? Après le coup d’Etat d’août 2020 et des

négociations serrées avec la Cedeao, les colonels au pouvoir s’étaient

engagés à organiser une présidentielle dans les 18 mois.



Or, les autorités de la transition n’ont montré jusqu’à présent aucun

empressement à préparer ce scrutin. Les Maliens les soupçonnent de

louvoyer pour faire durer le plaisir du pouvoir. Il a fallu que les

Américains tapent du poing sur la table et leur demande de respecter

leur calendrier pour que le Premier ministre, Moctar Ouane publie enfin

un chronogramme.



Selon ce document, le premier tour de l’élection

présidentielle couplé aux législatives aura lieu le 27 février 2022.



Un planning incertain



Est-ce à dire que ce planning sera tenu ? Rien n’est moins sûr et c’est

précisément là où l’intervention de Tony Blair devient intéressante.

Le président Bah Ndaw, son Premier ministre et les colonels ont corrélé

l’élection présidentielle à un changement constitutionnel entériné par

un référendum qui devrait avoir lieu à la fin de l’année 2021. En clair

: pas de référendum, pas d’élection.



Notons en outre, qu’aucune date n’est fixée. Deux scrutins en moins de trois mois c’est beaucoup

dans un pays qui ne contrôle plus qu’une petite partie de son territoire

; que les caisses de l’Etat sont vides … Mais ce n’est que le

sommet de l’iceberg.



Modifier la Constitution est l’affaire de tout un peuple et de tous les

partis politique. La société malienne ne demande qu’une chose :

participer au débat. Or, ce dialogue est confisqué par les colonels au

pouvoir qui ont créé un obscur Conseil d’orientation stratégique (COS)

composé d’une cinquantaine de personnalités triées sur le volet, de six

experts et d’un secrétariat permanent chargé de réfléchir aux réformes

politiques et institutionnelles. Est-ce sur les conseils de Tony Blair

que ce « machin » dispendieux a été créé ? A quelles fins ?



La stratégie, la voici: il s’agit de donner des gages de pseudo bonne volonté en étouffant tout débat. L’opposition refuse le changement de constitution et semble prendre la responsabilité du blocage de la dynamique démocratique. La boucle est bouclée: pas de référendum, pas d’élection.

Tony Blair est un expert…



Des conseils douteux à Alpha Condé



L’ancien Premier ministre britannique conseille les chefs d’Etat

habitués aux changements de constitution pour lever le verrou des deux

mandats et s’éterniser au pouvoir, à l’instar de Paul Kagamé ou de Faure

Gnassingbé. En 2013, Tony Blair est venu au secours de son ami Alpha

Condé dont l’image avait été écornée par la très vilaine répression

d’une manifestation de l’opposition qui avait fait 9 morts et plus de

130 blessés. Son Institut avait alors pondu une note stratégique qui

avait malheureusement fuité sur internet.



Que proposait donc cette missive ? Un calendrier de négociations avec des concessions à

l’opposition pour obtenir le report de l’élection !



Ce document reconnaissait en outre que ses propositions seraient, sans

aucun doute, rejetées par ladite opposition, mais ajoutait-il « Nous

devons ensuite être en mesure de répondre rapidement au rejet de cette

offre par l’opposition et tout ce qui va s’en suivre, manifestations,

etc., dans les jours qui suivent ». Tout un programme démocratique !





Bien entendu, ces cyniques conseils d’amis ne sont pas gratuits, TBI

réalise bon an mal an 40 millions d’euros de chiffre d’affaire, quant

aux émoluments personnels de son fondateur, mystère. Qui paye l’addition

au Mali ? Le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères,

Josep Borell a déclaré lors de son récent passage à Bamako : « On est

prêt à augmenter le soutien financier dans l’exigence mutuelle. Apporter

plus de ressources financières pour financer les élections, pour

financer les réformes structurelles, pour financer le déploiement de

l’État, mais en échange de résultats tangibles dans un partenariat

mutuellement exigeant. »



Manquerait plus que les impôts des Européens

financent la prime au coup d’Etat et le recul démocratique…