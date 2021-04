Nid des aigles : Mamadou Doumbia dit l’homme ‘’braillé’’, bientôt de retour après une longue période de blessure - abamako.com

Nid des aigles : Mamadou Doumbia dit l'homme ''braillé'', bientôt de retour après une longue période de blessure
Publié le mercredi 28 avril 2021 | Le Républicain

Blessé gravement lors de la demi-finale du championnat d’Afrique des nations contre le Sily national de Guinée, le colosse défenseur central des aigles locaux et du stade malien de Bamako foulera très bientôt les pelouses maliennes et africaines grâce aux soins intensifs qu’il a reçus et aux soutiens des autorités maliennes et de tout le peuple malien. Le joueur, le Directeur général de la médecine sportive du Mali et les membres de la fédération malienne de Football ont rendu une visite au ministre des sports, Mossa Ag Attaher, le vendredi 23 avril 2021, pour le remercier, et à travers lui, toutes les autorités de la transition pour les efforts fournis en faveur du rétablissement du joueur.

Victime d’une double fracture tibia-péroné en demi-finale du dernier championnat d’Afrique des nations au Cameroun contre la Guinée, Mamadou Doumbia est resté loin des pelouses depuis lors. Ainsi, le ministre avait promis qu’il recevra tous les soins nécessaires afin qu’il retrouve le plus vite possible les pelouses. La promesse a été tenue, et depuis le jour de sa blessure au Cameroun, le défenseur central des aigles locaux et du Stade malien de Bamako a reçu les premiers soins au pays de Roger Milla.



Dès son retour au Mali, il a été pris en charge par le ministère des sports. Après avoir reçu tous les soins vitaux et après un voyage au Maroc pour une visite médicale de quelques jours, Mamadou Doumbia est en train de suivre des séances de rééducation et retrouvera les pelouses au mois de juin 2021. Selon le Directeur de la médecine sportive du Mali, Dr. Adama Sangaré, l’état de santé de Mamadou Doumbia s’améliore de jour en jour et il retrouvera les pelouses au mois de juin prochain s’il plaît au bon Dieu. C’était un défi, dit-il, qu’il fallait relever et nous l’avons relevé pour prouver à tous que nous avons des médecins de qualité, en mesure de produire des exploits malgré nos moyens limités. « Il a déjà effectué 21 séances de rééducation et il lui reste 19 séances pour prendre sa place au sein de la défense de son équipe et de se préparer pour les futures échéances de l’équipe nationale locale », a-t-il dit. Le ministre des sports, Mossa Ag Attaher, s’est réjoui de la promptitude avec laquelle la santé de Mamadou Doumbia progresse et a rappelé que c’est bientôt les éliminatoires de la coupe du monde. Il a invité les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes tout en les rassurant qu’en cas de blessure ou même d’égratignure, l’Etat sera à leur côté et les accompagnera. « Je n’ai que des mots de remerciement à l’endroit du ministre des sports, des autorités de la transition et à l’endroit de tout le peuple malien qui m’ont apporté leur soutien depuis ma blessure jusqu’à nos jours. Merci à tous et qu’ils sachent que leur soutien m’a permis de surmonter ma blessure », a rassuré Mamadou Doumbia. Kassoum Coulibaly dit Yambox, le premier vice-président du comité exécutif de la fédération malienne de football a remercié le ministre et les autorités de la transition pour les efforts déployés en faveur du joueur Doumbia. Il va faire savoir qu’il a mouillé le maillot pour le Mali et qu’en retour le Mali lui a rendu la pièce en prenant en charge tous les frais de ses soins.



Moussa Samba Diallo