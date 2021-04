Banque Mondiale : signature de la convention de financement du PAFEEM d’un montant de 33, 08 milliards F CFA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Banque Mondiale : signature de la convention de financement du PAFEEM d’un montant de 33, 08 milliards F CFA Publié le mercredi 28 avril 2021 | Le Matin

Tweet

Le ministre de l’Économie et des Finances, M. Alousséni Sanou, a procédé à la signature de la convention de financement du projet de promotion de l’Accès au Financement, à l’Entreprenariat et à l’Emploi au Mali (PAFEEM) d’un montant de 33, 08 milliards F CFA, soit 60 millions de dollars US (30 millions de dollars en prêt IDA et 30 millions de dollars en don). Le document a été signé le 20 avril dernier par le ministre Sanou et la Directrice des opérations de la Banque mondiale au Mali, Mme Soukeïna Kane.

«L’accord de financement que nous venons de signer permettra au gouvernement du Mali de soutenir l’entreprenariat et l’emploi au Mali en appuyant l’accès au financement des activités génératrices de revenus et en promouvant l’entreprenariat et l’emploi au profit des segments vulnérables au Mali», a déclaré le ministre Sanou.



Approuvé le 17 mars 2021 par le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale, le PAFEEM permettra de soutenir les efforts du gouvernement face aux défis de l’inclusion financière, du financement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et de la création d’activités génératrices de revenus, au bénéfice notamment des jeunes et des femmes.











Contenus Sponsorisés