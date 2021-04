Élection présidentielle : Mamadou Igor Diarra, un profil idéal pour l’URD - abamako.com

Le processus de choix de son candidat aux prochaines élections devrait démarrer à l’Union pour la République et la démocratie (URD) le mois prochain. À la recherche d’un candidat au profil idéal pour la prochaine présidentielle, Mamadou Igor Diarra constitue une alternative crédible pour l’URD, capable de maintenir le flambeau allumé par son président, le très regretté Soumaïla Cissé (Paix à son âme).

Mamadou Igor Diarra est, sans conteste, celui qui pourra honorer la mémoire du très regretté Soumaïla Cissé (paix à son âme), président de l’Union pour la République et la démocratie (URD). S’il ne s’est pas encore prononcé sur le sujet, l’homme fait partie des cadres du parti de la poignée de main qui cochent toutes les cases pour être candidat de l’URD à la prochaine élection présidentielle prévue le 27 février 2022.



Plusieurs arguments militent en faveur de l’homme. D’abord, Mamadou Igor Diarra, bien qu’ayant été proche du fondateur de l’URD, est un militant à part entière du parti qui a adhéré volontairement à l’URD, sans aucune contrepartie, comme cela a été confirmé par les dirigeants, notamment le président de l’URD, dans une interview accordée au Journal du Mali.



Sa récente adhésion n’est point un handicap. «À l’URD, il n’ya pas de nouveaux et d’anciens militants», aimait à rappeler le très regretté Soumaïla Cissé. C’est grâce à ce principe que l’URD n’a cessé de grandir et d’occuper l’échiquier politique. Le parti de la poignée de main est l’une des formations politiques du pays où tous les militants sont égaux quel que soit le moment de leur adhésion.



Depuis qu’il a décidé de rejoindre l’URD, Mamadou Igor Diarra n’a ménagé aucun effort pour faire rayonner le parti. C’est ainsi qu’il a, selon nos informations, demandé à tous les militants et sympathisants de son ancien parti, à travers le pays et à l’étranger, de regagner les rangs de l’URD. Ce que ceux-ci ont fait en adhérant massivement au parti de la poignée de main.



Lui-même a déjà été accepté dans la section de Ségou où il occupe désormais l’un des postes de Secrétaire général adjoint. Ce qui a suscité un nouvel espoir auprès de certains militants encore abasourdis par la perte du très regretté Soumaïla Cissé,revigorant du coup l’URD qui était entrée dans une période d’incertitude.



Compétent, intègre il a toujours été proche du peuple et des opérateurs économiques



Ensuite, son passage dans les gouvernements successifs plaide en sa faveur. Ministre plusieurs fois sous différents régimes, Mamadou Igor Diarra a une parfaite connaissance des problèmes du Mali. À la tête du ministère de l’Energie, des Mines et de l’Eau, on se souviendra que le Mali n’avait pas connu descoupures intempestives d’électricité et autres délestages sauvages de 2008 à 2012.



Son passage à la tête de l’hôtel des Finances a été aussi unanimement salué par les Maliens et les partenaires techniques et financiers. Il est celui qui a lancé les chantiers des grands travaux sous IBK et mobilisé suffisamment de ressources jusqu’à payer les salaires et pensions le 20 de chaque mois.



C’est grâce à lui aussi que le budget du Mali a pu atteindre pour la première fois 2000 milliards FCFA. Ne traînant pas de casseroles derrière lui, l’auteur du livre «C’est Possible au Mali» fait partie des rares anciens ministres du régime défunt qui jouissent d’une réputation solide auprès de l’opinion nationale qui a soif de changement. L’homme au franc-parler constitue également une alternative crédible au tournant générationnel dont parlent les Maliens depuis le coup d’Etat du 18 août.



Aussi, contrairement à beaucoup de prétendants à la candidature du parti, Mamadou Igor Diarra a une parfaite connaissance des batailles électorales puisqu’ayant été candidat lors de l’élection présidentielle de 2018. Cette joute électorale lui a permis d’acquérir de l’expérience qu’il pourra mettre à la disposition du parti. Celle-ci combinée à celle du parti donnera une chance certaine à l’URD pour remporter la prochaine présidentielle.



Autre atout: Mamadou Igor Diarra jouit d’une solide réputation à l’extérieur. Ce qui n’est pas négligeable. N’était-ce pas l’une des forces du très regretté Soumi Champion dont le parcours comporte quelques similitudes, par coïncidence, avec celui de Mamadou Igor Diarra ?



En plus de son assise financière (il a dirigé plusieurs banques au Mali et dans la sous-région) lui permettra de mobiliser les financements nécessaires à doper les activités d’un parti privé, avec la mort de son président, de ressources financières.Mamadou Igor Diarra, dont la compétence est reconnue même à l’international, dispose d’une base électorale dans la région de Ségou et tout particulièrement à Markala où ses réalisations sont connues des autochtones.



Il n’est pas comme on le dit un politicien sans fief. Il a réussi en si peu de temps à donner du tonus à l’URD en favorisant de nombreuses adhésions. «C’est lui qui a insufflé une nouvelle dynamique au parti dans la région de Ségou», confesse un militant de l’URD.



Au vu de ce qui précède, plus qu’une nécessité, le choix de Mamadou Igor Diarra s’impose presque comme candidat du parti de la poignée de main. Compétent, intègre comme le très regretté SoumiChampion, des qualités qu’exigent les électeurs de la part d’un homme politique. Mamadou Igor Diarra coche toutes les cases pour être candidat de l’URD, si les sections du parti le proposaient dans une large majorité.



Il est certainement celui qui pourra perpétuer la mémoire du très regretté Soumy Champion en donnant de l’espoir aux militants engagés de l’Urd et aux Maliens dont le bien-être fut toujours si cher à son cœur.



Abdrahamane SISSOKO



