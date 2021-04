Mois de Ramadan : Le Port Autonome de Cotonou offre des paniers aux musulmans opérateurs économiques du Mali - abamako.com

Mois de Ramadan : Le Port Autonome de Cotonou offre des paniers aux musulmans opérateurs économiques du Mali Publié le jeudi 29 avril 2021 | Le Républicain

Dans le cadre du mois béni de ramadan, la représentation du Port Autonome de Cotonou au Mali a, au nom de la direction générale du port, offert des paniers bien garnis aux opérateurs économiques du Mali. La cérémonie de remise des paniers a eu lieu, le mardi 27 avril 2021, au siège du Conseil malien des chargeurs (CMC) sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako. C’était en présence du président du CMC, Ousmane Babalaye Daou, du représentant du Port autonome de Cotonou au Mali, Jonathan A. Attiogbé et des opérateurs économiques maliens.

«Au nom du Port autonome de Cotonou, des autorités portuaires du Benin, une fois encore de plus, nous venons, par ces présents, assister les frères musulmans opérateurs économiques du Mali à travers le Conseil malien des chargeurs qui a toujours été notre porte d’entrée, notre porte-parole, notre partenaire privilégié au Mali. Exceptionnellement, les uns et les autres vont remarquer que les kits ne présentent pas de la même manière que les autres années. Dans ces kits aujourd’hui, vous verrez qu’il y a un tapis de prière, il y a les chapelets, tout ceci dénote l’approche spirituelle que la communauté portuaire du Bénin a à l’égard de la communauté des opérateurs économiques du Mali», a déclaré Jonathan A. Attiogbé. Avant de remercier le président du CMC et son équipe pour la bonne marche du trafic Bamako-Cotonou. Enfin, il a souhaité que la paix revienne au Mali afin que les activités puissent prospérer. A sa suite, le président du Conseil malien des chargeurs, Ousmane Babalaye Daou, a remercié la représentation du Port autonome de Cotonou au Mali qui a renoué avec la tradition. Avant de louer les qualités du représentant du Port autonome de Cotonou au Mali, Jonathan A. Attiogbé. « Nous avons senti les changements au niveau de Cotonou, nous sentons que nos desideratas sont pris en considération, nous sentons que chaque jour, vous faites un peu plus, nous savons que vous vous souciez de la situation sociopolitique malienne, ce sont des choses qu’on n’oublie pas. On reconnaît ses amis dans les moments difficiles. Nous sommes dans des moments difficiles, vous avez été là par vos tarifs, par vos conseils… », a conclu Ousmane B. Daou.



Aguibou Sogodogo