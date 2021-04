Somilo-Sa et Gountoko-Sa : des paiements sociaux de plus de 2 milliards de FCFA effectués - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Somilo-Sa et Gountoko-Sa : des paiements sociaux de plus de 2 milliards de FCFA effectués Publié le jeudi 29 avril 2021 | LE Wagadu

Tweet

La présente vérification porte sur les paiements sociaux effectués par la Société des Mines d’or de Loulo (Loulo-Sa) et la Société des Mines d’or de Gounkoto (Gounkoto-SA) au bénéfice des communautés locales, au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. Elle a pour objectif de s’assurer de la traçabilité et de l’effectivité desdits paiements.

Entre 2017 et 2019, le Complexe minier Loulo-Gounkoto a effectué 2,04 milliards de paiements sociaux pour l’accès des communautés locales à l’eau potable et aux soins de santé primaires, la promotion de l’éducation et le renforcement de la sécurité alimentaire. Il finance également plusieurs initiatives qui contribuent au développement économique local et au maintien d’un climat social apaisé entre les différentes parties prenantes de l’exploitation minière.



Malgré ces efforts, le Complexe minier doit améliorer l’efficacité et la viabilité des projets de développement communautaire. Il s’agira notamment de limiter le retard dans l’approbation des budgets annuels prévisionnels du développement communautaire et dans l’exécution des projets et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires avant le lancement des projets. L’accent doit être mis sur l’appropriation effective des différents projets en vue de leur pérennisation.



Aussi, les paiements sociaux du Complexe minier doivent se conformer aux PDESC des communes rurales de Kéniéba et de Sitakily tout en mobilisant pleinement l’appui conseil des services techniques. L’équipe de vérification du BVG n’a pas constaté d’irrégularités financières.



CCOM/BVGAL