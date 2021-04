Candidature de l’URD à la présidentielle de 2022 : Les chances de Igor ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Candidature de l’URD à la présidentielle de 2022 : Les chances de Igor ! Publié le jeudi 29 avril 2021 | Le Pays

© aBamako.com par momo

Conférence de presse

Bamako le 10 avril le Ministre des finances Français Michel Sapin et Mamadou Igor Diarra ont animés une conférence de presse à l’hôtel Radisson Tweet

L’éminent avocat Me Demba Traoré, Dr Madou Diallo, Mamadou Igor Diarra sont, entre autres, ceux dont les noms sont cités, selon plusieurs sources, comme de potentiels candidats à l’interne du parti de la poignée de main à la présidentielle à venir. A l’externe, c’est l’ancien premier ministre Boubou Cissé qui est cité. Bien qu’il ait déposé ses valises à l’URD récemment, le banquier Mamadou Igor Diarra a de grosses chances d’être sélectionné comme le porte étendard du parti du défunt Soumaïla Cissé.



La question de la candidature de l’URD à la présidentielle de 2022 défraie la chronique depuis quelques semaines. Qui est ce cadre qui sera choisi pour être candidat afin de remporter les élections à venir et honorer la mémoire du défunt emblématique chef de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé ? C’est le profil de cette personnalité que tout le Mali attend impatiemment.



A l’intérieur du parti, un seul nom n’est pas cité. Selon nos sources au sein de BEN, ceux qui ont la chance d’être sélectionné comme candidat de l’URD sont Me Demba Traoré, secrétaire à la communication du parti et très proche collaborateur du défunt Soumaïla Cissé ; Dr Madou Diallo du bureau national et l’ancien candidat à la présidentielle de 2018, celui-là qui a récemment déposé ses valises à l’URD, Mamadou Igor Diarra. Certains cadres défendraient, selon des sources concordantes, la candidature de l’ancien premier ministre Boubou Cissé bien que ce dernier ne soit pas de la formation politique.



Les chances de Igor



Ancien ministre très apprécié de l’Économie et des Finances, connu pour être un cadre intègre, ancien candidat à la présidentielle de 2018, Mamadou Igor Diarra a plus de chances pour être retenu comme le candidat de l’URD. D’abord, être un candidat d’une grande formation politique comme l’URD demande d’énormes moyens financiers. Économiste de renommé et très connu dans le secteur banquier, Igor a ou peut facilement avoir cette capacité de mobiliser les fonds pour non seulement le fonctionnement du parti mais aussi le financement de la campagne électorale. C’est à ce niveau qu’il a plus de chances que ses deux camarades membres influents du BEN. Un autre atout de Mamadou Igor Diarra est qu’il est, depuis des mois, membres l’URD. Et il n’est caché de personne qu’à l’URD, il n’y a pas question de nouveau ou d’ancien militant. D’ailleurs, le défunt Soumaïla Cissé le rappelait à chaque fois qu’il y avait des adhésions à sa formation politique. Cette équité de chance peut profiter à Igor. C’est pourquoi depuis son arrivée à l’URD, son nom ne cesse d’être cité parmi ceux qui peuvent être candidats pour honorer la mémoire de l’honorable Soumaïla Cissé. Beaucoup trouve en lui les qualités de ce candidat dont l’URD a besoin pour remplacer Soumaïla Cissé. « Du côté de la jeunesse, beaucoup sont favorables à la candidature de Mamadou Igor Diarra », nous rapporte un membre du BEN sous l’anonymat. Aussi, à l’article 47 demande à ce que le candidat soit du parti. A ce niveau aussi, Igor a les mêmes chances que Me Demba et Dr Madou Diallo, également membres influents du BEN. Il bat l’ancien premier ministre Boubou Cissé à ce niveau.



Une autre chance de Mamadou Igor Diarra est qu’il est un nouveau membre de l’URD. Il n’est donc pas impliqué dans les guerres de clans. Il a donc la forte chance d’être accepté par chacun des clans.



La personnalité de Igor



Pour avoir été un ministre qui a fait, selon plusieurs Maliens, bouger les choses dans les différents départements, Igor est ce candidat vendable. Le paiement de la dette intérieur et plusieurs actions qu’il a mené sous IBK serviront à faire sa campagne. Sa maitrise de l’économie et sa réputation à l’international sont des atouts pour lui d’être ce candidat qui pourrait faire gagner l’URD à la présidentielle à venir.



Avec tous ces atouts, Igor a de grosses chances d’être le candidat du parti de la poignée de main.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS