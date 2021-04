Choguel Maïga : « l’heure de la révolution a sonné ! ». - abamako.com

Publié le jeudi 29 avril 2021 | Le Démocrate

Le Président Ibrahim Boubacar Kéita rencontre le M5-RFP

Bamako, le 05 Juillet 2020. Dans le cadre de la recherche de solution à la crise sociopolitique, le Président Ibrahim Boubacar Kéita a rencontré des membres du M5-RFP. Dr Choguel Kokala Maiga s`est prêté aux questions des journalistes au sortir de cette rencontre Tweet

Pour Choguel Maïga, leader du M5-RFP, le Mouvement de contestation à l’origine de la chute d’IBK, l’heure n’est plus à la rectification du processus de Transition ; mais à la révolution. Car, précise-t-il, toutes les conditions semblent être, désormais, réunies pour ce faire.

« L’état de grâce est terminé. Les conditions objectives et subjectives sont réunies pour la révolution », a-t-il dit dans une déclaration relayée, en boucle par les médias et les réseaux sociaux.

Pour Choguel Maïga, la Transition est un flop magistral, un échec patent.

« Il suffit de sortir et de demander aux Maliens, les 95% vous diront que la Transition est un échec. Ce qui passe, actuellement, est diamétralement opposé à ce que les Maliens attendaient. Tout le monde est découragé ».

Et le patron du comité stratégique du M5-RFP de conclure, dans un tonnerre d’applaudissements.

« Aujourd’hui, je dis la même chose aux militaires. Avant la fin du Ramadan, qu’ils réfléchissent et qu’ils viennent échanger avec le M5 pour trouver une solution au problème. S’ils ne font pas cela, le peuple est prêt, aujourd’hui, à sortir comme en 2020 ».



Oumar Babi /