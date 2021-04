Le président du directoire de l’APM-MALIKO, Modibo Kadjoké sur le chronogramme des élections: » La Transition doit se limiter à la tenue des législatives et de la présidentielle «

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de signature du Code de Bonne conduite des partis politiques et des candidats

Bamako, le 06 juillet 2018 à l`hôtel Radisson Blu. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme EMERGE, l`Institut National Démocratique (NDI) qui appuie et soutient les partis politiques pour les élections de 2018, a réuni les candidats à la présidentielle et les partis politiques pour la signature de leur Code de Bonne Conduite aux diverses consultations électorales du Mali.