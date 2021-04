Services financiers de l’état : Les supposés proches de Boubou évincés - abamako.com

Services financiers de l'état : Les supposés proches de Boubou évincés Publié le jeudi 29 avril 2021

Lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés

Photo Boubou CISSE

Depuis le putsch du 18 août 2020 et celui supposé de décembre dernier, le ministère des Finances et ses démembrements n’ont connu aucun mouvement.

Seulement voilà : Au cours du conseil des ministres d’hier mercredi 28 avril, d’importantes décisions ont été prises au chapitre des nominations pour évincer les proches ou supposés proches de l’ancien Premier ministre Boubou Cissé.



C’est ainsi qu’à la direction générale du Trésor publique et de la comptabilité, le beau-frère de Boubou Cissé a été remplacé par un certain Dédéou Mahamane. A la direction du marché publique, dirigée par un amorphe, du nom de Sékou Diani, réputé pour son incompétence, le poste revient à son adjoint, Soïbou Mariko.



Au PMU- Mali, Vital Diop, après avoir retrouvé son honneur suite aux accusations du coup d’état et la confiance renouvelée de son ministre, est curieusement relevé. Il est aussi étiqueté comme étant un très proche de Boubou.



Il a été remplacé par un jeune dévoué, compétent, bardé, nous a-t-on dit, de diplômes.



Il était jusqu’à sa nomination chargé de mission à la présidence.



Au niveau de la direction nationale du budget, le jeune très compétent, Sidiki Traoré, réputé être a la solde de Boubou, a été remplacé par un jeune brillant de la première promotion de la nouvelle ENA: Hamidou Traoré.



Comme on le constate, la chasse aux proches de Boubou a bel et bien commencé au sein de l’administration malienne. Il a été récemment accusé d’avoir fomenté un putsch. La démonstration n’a pas pu être faite et l’accusation s’est fondue comme beurre au soleil.



Le même Boubou Cissé est soupçonné de préparer sa candidature pour la présidentielle. Il en a le droit, mais les maîtres du jour ne veulent entendre parler du dernier Premier ministre d’IBK.



Aujourd’hui tous les moyens sont utilisés pour tenter de le combattre.



Wa Salam !



El Hadj Chahana Takiou