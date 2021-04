Ouvrage du général Yamoussa Camara : La Réplique de Me Konaté - abamako.com

Ouvrage du général Yamoussa Camara : La Réplique de Me Konaté
Publié le jeudi 29 avril 2021

Sur le plateau de nos confrères de Online, interrogé par le doyen Sampi, Me Mamadou Ismaël Konaté réagit et dit tout sans ambalage sur le livre du general Yamoussa Camara. Avant lui, l’autre ancien ministre de la Justice Me Mohamed Aly Bathily avait également apporté des démentis aux propos du général le concernant dans les colonnes de certains journaux de la place

L’ancien ministre de la Justice, Me Mamadou Ismaël Konaté rompt le silence sur les accusations formulées contre lui par le Général Yamoussa Camara, dans son livre. L’ancien garde de Sceau dément toute implication dans l’emprisonnement de général Yamoussa Camara qui n’arrive pas à digérer son séjour dans le milieu carcéral, selon maître Konaté.



Il révèle que la porosité évoquée par le général dans son livre entre l’exécutif et l’appareil judiciaire n’est pas une réalité. Pour Me Mamadou Ismaël Konaté, il n’a pas démissionné à cause de ” Antè A Bana”, il invite le général écrivain à bien lire sa lettre de démission.



L’ancien ministre de la Justice d’IBK révèle qu’il n’a jamais été le conseiller du Général Ibrahim Dahirou Dembélé comme le prétend Yamoussa Camara. Il nie toutes les allégations du général contre lui et il l’invite par conséquent à apporter des preuves de ce qu’il dit.



En un mot, il a mis le général écrivain dans ses petits souliers. Ce qui laisse croire que tout ce que le général Yamoussa Camara dit dans son bouquin est à prendre avec des pincettes. Il s’attaque à plusieurs personnalités publiques et politiques de notre pays.



Sur la situation actuelle du pays, le ministre de la justice, Me Mamadou Ismaël Konaté révèle qu’elle est très critique et que les autorités de transition doivent œuvrer pour eradiquer ce fléau qui s’est généralisé sur toute l’étendue du Mali.



Seydou Diamoutené