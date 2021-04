Pari Mutuel Urbain du Mali (PMU-MALI): Le DG Vital Robert Diop relevé - abamako.com

Vital Robert Diop a été relevé de son poste de Directeur Général du Pari Mutuel Urbain du Mali (PMU-MALI) hier, par le Conseil des ministres. Il a été remplacé par Alfousseyni Niono, gestionnaire.



Ce limogeage de Vital Robert Diop est tout sauf une surprise, puisque ce jeune cadre (41 ans) de l’Administration a fait l’objet de poursuite judicaire dans » l’affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat « , qui a défrayé la chronique. Incarcéré, avec quatre autres personnes, en fin décembre 2020, il a été blanchi par la Cour Suprême, qui a confirmé, le 19 avril dernier, l’arrêt du 2 mars de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel, qui avait annulé la procédure et ordonné la mise en liberté de tous les inculpés dans ce dossier dit de » complot contre le gouvernement de la transition « .



Ainsi, après quatre mois de » détention arbitraire « , il a pu regagner son domicile, le 19 avril. Et, le mercredi 21 avril, il a repris service. A l’occasion, M. Diop, a été accueilli en grande pompe par le personnel du PMU-MALI.



Nommé à la tête de la société du Pari Mutuel Urbain (PMU-Mali) le 10 février 2020, Vital Robert Diop aurait apporté plus d’innovation. Selon de nombreux observateurs, il a amélioré les gains des parieurs et introduit de nouveaux produits sur le marché des jeux du hasard. Ce n’est pas tout, il aurait fait de l’entreprise une grande pourvoyeuse de recettes pour le Trésor public.



Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur le portrait du nouveau patron du PMU-MALI. Il s’agit d’Alfousseyni Niono, ancien Chargé de mission à la Présidence de la République.



Sory Ibrahima COULIBALY



Source: l’Indépendant