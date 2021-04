Sommet sur le changement climatique : Les chefs d’Etat africains font de la figuration - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sommet sur le changement climatique : Les chefs d’Etat africains font de la figuration Publié le jeudi 29 avril 2021 | Le Démocrate

Tweet

Selon Emmanuel Macron, ‘’l’Afrique porte une part de solution pour la planète, à la résolution de la crise climatique”, sans expliciter sa pensée, sachant que Joe Biden et les autres qui sont dans le secret des “dieux” ont compris ce qu’il veut dire. Mais les chefs d’Etat africains qui ont participé au sommet virtuel n’ont pas osé poser la question pour savoir de quoi il est question sur la contribution africaine dans la résolution de la crise climatique ?

Nous ne comprenions pas le sens de leur participation à ce sommet que d’être des figurants naïfs plus soucieux de lire leurs discours préparés par des conseillers plus stupides que leurs présidents. La déclaration de Macron ne présage rien de bon pour les habitants du continent africain. Si nous nous remémorons d’une autre citation où il dit: “l’Afrique est notre avenir”, cela fait frissonner. Car les objecteurs de conscience de certains dissidents oligarques nous préviennent que l’Europe convoite “l’Afrique mais sans les Africains.”



À notre premier contact avec les “mutants” européens, ils ont convoité nos ressources humaines qu’ils ont réduit en esclaves afin de les déporter aux quatre coins du monde (Amérique, Caraïbes, Antilles) pour satisfaire leur besoin de main d’œuvre gratuite afin d’assurer leur prospérité agricole. Après les” mutants “vont se partager notre continent en pénétrant l’interland pour soumettre les petits roitelets par des expéditions militaires composées de tirailleurs sénégalais. Ils vont administrer directement nos territoires en désorganisant complètement nos structures sociales et culturelles. Ils vont même organiser les déplacements de population selon les besoins de l’exploitation coloniale de nos ressources minières, agricoles, forestières, etc.



Après une lutte de résistance à l’envahisseur et le combat intellectuel de notre élite formée dans leurs universités qui vont se battre pour qu’on reconnaisse notre qualité d’humains que les mutants nous ont dépouillé (mouvements de la négritude, lutte anti coloniale). Bref, le tiers-monde s’est soulevé à travers l’Asie d’abord, ensuite l’Afrique pour réclamer l’indépendance car les colonisateurs sont sortit affaiblit des 2 guerres mondiales, donnant l’opportunité aux peuples colonisés qui ont participé à la guerre pour libérer leurs colonisateurs (surtout la France).



Les combattants africains démobilisés sont venus dévoilés le mythe d’invincibilité des colons français. Ceux qui vont participer à la déroute de Dien Ben Phu en Indochine, de l’armée coloniale française, plus tard en Algérie, reviendront galvaniser leur peuple pour lutter eux aussi afin de conquérir leur indépendance. La France affaiblit au sortir de la seconde guerre mondiale a fait appel au Général De Gaule qui avait sauvé l’honneur de la France lors de sa libération par les troupes alliées conduites par les États-Unis et l’Angleterre.



Il va sauver une nouvelle fois la France de multiples guerres coloniales en accordant l’indépendance contre un pacte colonial que les élites africaines peu regardant vont signer afin d’accéder à l’indépendance.



Nous nous méfions du plus virulent des mutants que sont les français. Ils sont comme le pire mutant Covid dont la contagion et la morbidité sont exponentielles. Les français sont les maîtres à penser de l’Occident et l’Amérique est le colosse sans cervelle leurs bras armés. Ils sont dangereux. Voyez comment Joe Biden s’aligne sur les positions françaises sur le génocide arménien. Les français sont les enfants terribles des mutants. Ils sont les premiers de la classe des mutants qui ont conceptualisé les droits de l’homme qui devient la bible des tous les mutants. Grâce à leur supériorité économique et technologique, ils veulent faire porter cette camisole de force aux autres peuples.



Le prosélytisme est l’affirmation de leur puissance et de leur leadership du monde. Leur hantise actuelle est la montée démographique de l’Afrique les obligeant de délocaliser vers ce continent qui sera le seul à présenter un avantage comparatif de main d’œuvre abondante à bon marché après la campagne asiatique qui arrive à son terme. L’Asie, notamment la Chine a pu capitaliser sur le plan technologique, commerciale et industrielle sa dividende démographique jusqu’à monter sur le podium mondial à la 2ème place et menace le tenant du titre actuel qu’est l’Amérique qui n’est pas bon joueur car il entrave la compétition du Fair-play. Ils ont un plan secret malveillant pour l’Afrique que nous finirons par découvrir car les oligarques des mutants sont une minorité dont des dissidents contestataires vont donner l’alerte sur les réseaux sociaux car la presse est contrôlée par ces puissances organisées en secte qui oriente l’humanité dans le sens de leurs “intérêts stratégiques”.



Abdoulaye Bah