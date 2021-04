Candidat URD à la présidentielle 2022 : Pourquoi le choix de Mamadou Igor Diarra s’impose ! - abamako.com

L’élection présidentielle est prévue le 27 février 2022. Depuis cette annonce et même avant, les bastions des partis politiques sont en ébullition. Si dans plusieurs formations politiques les futurs candidats sont connus, l’Union pour la République et la démocratie (Urd) depuis le décès tragique de son président Soumaïla Cissé, est à la recherche d’un candidat crédible, rassembleur et très influent. Mamadou Igor Diarra répond dignement et favorablement à ce profil.

Mais qui ne connait pas Mamadou Igor Diarra ? Ce cadre intègre, valable, courageux, patriote, travailleur et très assidu qui a laissé ses traces par le travail bien fait là où il aura servi à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Avec ses qualités, ses valeurs intrinsèques et son grand influence dans le monde, il sera cependant le meilleur porte-étendard du parti de la poignée de main pour briquer la magistrature suprême.



Homme de parole, il a honoré sa parole donnée au feu président Cissé en posant ses valises à l’URD. Compétent et intègre, ce banquier est un gros travailleur qui maitrise le monde des finances et des affaires. Ministre plusieurs fois sous différents régimes, Mamadou Igor Diarra a une parfaite connaissance des problèmes du Mali. Son passage à la tête de l’hôtel des Finances a été unanimement salué par les Maliens. Il est celui qui a lancé les chantiers des grands travaux sous IBK. C’est grâce à lui aussi que le budget du Mali a pu atteindre pour la première fois 2000 milliards FCFA. Ne trainant pas de casserole derrière lui, l’auteur du livre C’est Possible au Mali fait partie des rares anciens ministres du régime qui jouissent d’une réputation solide auprès de l’opinion nationale et internationale. Toute chose qui n’est pas négligeable. N’était-ce pas l’une des forces du très regretté Soumi Champion?



En plus, son assise financière lui permettra de financer les activités d’un parti privé avec la mort de son président. Mamadou Igor Diarra dont la compétence est connue même à l’international dispose d’une base électorale. Ce n’est pas comme on le dit un politicien sans fief. Il a réussi en si peu de temps à donner du tonus à l’URD en favorisant de nombreuses adhésions. En un laps de temps, il a insufflé une nouvelle dynamique au parti dans la région de Ségou. Avec un grand leadership, Igor constitue également une alternative au tournant générationnel dont parlent les Maliens depuis le coup d’Etat du 18 août.

Grand connaisseur des batailles électorales



Aussi, contrairement à beaucoup de prétendants à la candidature du parti, Mamadou Igor Diarra a une parfaite connaissance des batailles électorales puisqu’ayant été candidat lors de l’élection présidentielle de 2018. Cette joute électorale lui a permis d’acquérir de l’expérience qu’il pourra mettre à la disposition du parti. Celle-ci combinée à celle du parti donnera une chance certaine à l’URD pour remporter la prochaine présidentielle.

En tout cas, plusieurs arguments militent en faveur de l’homme au contraire à plusieurs prétendants candidatures internes. Pour honorer la mémoire du défunt Président Soumi champion et consolider la cohésion au sein du parti, il sera très judicieux et très précieux de porter le choix sur de Mamadou Igor Diarra comme candidat de l’URD à la présidentielle prochaine.



Homme de dossier, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances est craint pour sa propension à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Compétent, il est réputé très discret. Partout où il a servi, ses collaborateurs retiennent de lui sa rigueur, son franc-parler et son attachement à ses convictions. Mamadou Igor Diarra jouit d’une réputation irréprochable sur le double plan professionnel et social. Et selon de nombres analystes politologues, il est celui qui pourra perpétuer la mémoire du très regretté Soumi Champion en donnant l’Espoir aux Maliens, si chère à ses yeux.



