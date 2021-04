Cession de l’Institut national des arts (INA) : le Procureur Mamadou Kassogué ouvre une enquête sur l’opération - abamako.com

Cession de l'Institut national des arts (INA) : le Procureur Mamadou Kassogué ouvre une enquête sur l'opération
Publié le jeudi 29 avril 2021

Conférence de presse du procureur du pôle économique et financier

Mamoudou Kassogué, nouveau procureur de la République près le Tribunal de grande instance de la Commune III et procureur du pôle économique et financier de Bamako, a animé une conférence de presse le Jeudi 22 Août 2019, pour dévoiler sa stratégie de lutte contre la corruption. Tweet

Des rumeurs persistantes font état de cession à des particuliers de l’immeuble de l’Institut national des arts (INA) de Bamako depuis quelque temps.



Cette cession, qui n’a été rendue publique que de façon insidieuse, semble à tout égard être intervenue dans des conditions laissant planer de sérieux doutes sur la transparence de l’opération.







Dans des conditions similaires, d’autres biens immobiliers de l’Etat ont été cédés à des particuliers suscitant l’incompréhension des populations.







Face aux forts risques de malversations inhérents à de telles opérations, et de l’indignation que ces cessions suscitent au sein de l’opinion publique, le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de la commune III, chargé du pôle économique et financier de Bamako, a décidé de l’ouverture d’une enquête au niveau de son parquet, afin de faire toute la lumière sur la régularité formelle et les conditions de fond de telles opérations.



Le magistrat, dans le communiqué qu’il a fait sur la question a promis que l’opinion sera tenue au courant de l’évolution de la procédure.







Par ailleurs, concernant les violences des 10, 11 et 12 juillet 2020, qui ont abouti au départ du pouvoir de l’ex-président Ibrahim Boubacar Kéita, le procureur de la République invite les victimes qui n’ont pas encore été auditionnées à se présenter à son cabinet pour être mises en rapport avec le juge d’instruction en charge du dossier. Cette invitation s’adresse également aux éventuels témoins pouvant contribuer à la manifestation de la vérité.



Faut-il le rappeler, ces événements avaient enregistré plusieurs victimes dont des blessés et des morts.







M.S



aBamako.com