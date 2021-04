Convergence d’actions pour le Mali : dernier aiguillage - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Convergence d’actions pour le Mali : dernier aiguillage Publié le vendredi 30 avril 2021 | l'oeil du Mali

© aBamako.com par FS

Visite d`une délégation de la CNDH à Fana

Une délégation de la CNDH avec à sa tête, le président Malick Coulibaly a rendu visite à Fana le 30 Mai 2018, afin de s`enquérir de la situation des Droits de l`Homme dans la localité. Tweet

Les membres et sympathisants de la Convergence d’actions pour le Mali, convaincus du poids et de l’influence de Malick Coulibaly, susceptibles de lui assurer un destin présidentiel en 2022, se montrent méticuleux dans les derniers réglages de leur stratégie pour la conquête de Koulouba.



Ainsi, tous les points focaux de la CAM de Bamako, de l’intérieur et de l’extérieur du pays, s’étaient donné rendez-vous le samedi 24 avril en assemblée générale au siège de ladite association à Hamdallaye ACI 2000.



Avec pour ordre du jour : la réorganisation de la Convergence d’actions pour le Mali-CAM-Malick Coulibaly. La présente assemblée générale a été présidée par M. Anna Dolo. Les membres de l’intérieur et de la diaspora, qui n’ont pas effectué le déplacement sur Bamako, ont participé par visio-conférence.



Au cours de l’assemblée générale, la Commission dirigée par le vice-président Zoumana Diawara a présenté la mouture des nouveaux textes de la CAM. Un travail réfléchi et bien structuré qui ne pouvait qu’être salué pour sa qualité.



Toutefois, les travaux ont été marqués par un point de divergence quant au choix de l’orientation politique. Pour d’aucuns, il est temps d’ériger la CAM en mouvement politique ; pour d’autres, il est préférable de rester en l’état, en association. Pendant que certains vont plus loin, en recommandant d’être à la fois association et mouvement politique.



À la suite des discussions, une commission de réflexion, composée d’un membre de chaque localité, a été mise en place pour définir la future orientation politique de la CAM.



Toujours dans le cadre de l’implantation de la CAM à l’intérieur du pays, une mission se rendra dans les jours à venir à Yanfolila pour jauger l’état d’ancrage de la CAM dans ladite localité.



Aujourd’hui, la CAM se félicite de l’intérêt suscité auprès des compatriotes, qui voient en la personne de Malick Coulibaly, l’homme de la situation. Celui qui pourra sortir le Mali de la grave crise qu’il traverse et distribuer une justice équitable pour tous les Maliens.







Le Sultan/L’Oeil du Mali