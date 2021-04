DGCC : Les travailleurs haussent le ton ! - abamako.com

DGCC : Les travailleurs haussent le ton ! Publié le vendredi 30 avril 2021 | La Revelation

© aBamako.com par Androuicha

Conférence de presse de la section syndicale SYNTAP/CDTM de la DGCC

Bamako, le 09 décembre 2019. Le syndicat de la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence (DGCC) dénommé Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM) a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a dénoncé certaines pratiques de corruption, d`enrichissement illégal et de concussion au sein de la DGCC. Tweet

La Direction Générale du Commerce et de la Concurrence a abrité le jeudi 22 avril une assemblée générale portant sur le cahier de doléances de la section syndicale de ladite structure.



Au cours de cette assemblée les travailleurs ont inscrit à l’ordre du jour la relecture des textes. Le but de cette rencontre était entre autres la relecture des textes, le renforcement des capacités des agents, l’outillage des agents de Bamako et dans les régions, le renforcement de la capacité des structures, la restitution de la gestion des programmes de la vérification des exportations. Lors de cette rencontre les travailleurs de la DGCC ont regretté la non opérationnalisation du centre de formation tant demandé par le personnel. La question de la gestion des fonds par le patronat a été évoquées. « L’état avait donné un mandat pour la gestion des fonds par le patronat, mais actuellement la gestion est avec le gouvernement » dixit un participant. Nous avons 15 points à souligné pour mette fin à notre souffrance des travailleurs, le syndicat dit détenir 15 points de revendication. Il exige une augmentation 20% sur les salaires des travailleurs du bureau Veritas et le secteur privé dans le protocole d’accord entre le patronat et UNTM. L’Assemblée Générale la relecture des décrets suivant : La relecture du décret n°08-745/P-RM du 12 décembre 2008 portant institution du contrôle de la qualité, du prix de la position tarifaire et de la valeur en douane à l’importation avant expédition et du scanning des marchandises à la destination et son arrêté d’application ; la relecture du décret n° 00-505/P-RM du 16 octobre 2000 portant le règlementation du commerce extérieur et son arrêt d’application, la relecture du décret n°2013-1002/P-RM du 30 décembre2013 portant la relecture de l’arrêté interministériel N°1560 fixant les règles d’implantation, d’aménagement, d’ouverture et d’exploitation des points de vente de carburant. La loi N°2016-006/ du 24 février 2016 portant organisation de la concurrence en République du Mali ». Nous avons programmé un préavis de grève de 72 heures à compter du 19 mai 21 mai prochain.



A.O/La Révélation