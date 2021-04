Découpage territorial: les populations de la commune de TONKA ont manifesté hier - abamako.com

Découpage territorial: les populations de la commune de TONKA ont manifesté hier Publié le vendredi 30 avril 2021 | Nouvel Horizon

Les populations de la Commune de Tonka située dans le cercle de Goundam ont manifesté ce jeudi 29 avril 2021, pour protester contre la nouvelle réorganisation territoriale. Les manifestants en colère ont barricadé toutes les issues de la ville et réclament que Tonka soit érigé en cercle conformément au projet de découpage territorial de 2005.





La situation était un peu tendue, hier jeudi 29 avril à Tonka. Après les mouvements de jeunes, et des femmes de la ville qui ont manifesté ce jeudi leur indignation suite au nouveau découpage territorial. La population estime être trahie par les autorités locales et l’État du Mali qui avaient prévu, en 2005 que la Commune de Tonka serait érigée en cercle dans le nouveau découpage.



En effet, les résultats des travaux du groupe d’experts chargés du découpage administratif avaient (…)





DEMBA KONTE – NOUVEL HORIZON