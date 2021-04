Commune I du district de Bamako : La marche funèbre des médecins dispersée - abamako.com

Afin de montrer leur désarroi et leur mélancolie et de rendre hommage à Docteur william, assassiné dans la commune I, l’ordre des médecins du Mali avait décidé d’organiser une marche funèbre, hier, jeudi 29 avril 2021, qui devrait durer deux heures, avec comme point de chute la remise au maire de la commune I leurs doléances.

Après l’assassinat de Docteur Youssouf Mallé à Yorosso, un autre médecin, Dr. William, de nationalité béninoise, vient d’être assassiné en commune I du district de Bamako. Et, l’ordre des médecins du Mali a décidé d’organiser une marche silencieuse et funèbre pour montrer leur désarroi, leur mélancolie et pour rendre un hommage au disparu. Pendant qu’un premier groupe de policiers était sur place pour encadrer la marche, un second groupe est apparu pour disperser la marche des médecins qui n’ont pas voulu engager un bras de fer et se sont retirés pour se retrouver à la porte du centre de santé de référence de la commune I. Certains responsables sont parvenus à rencontrer le maire de la commune I et lui ont fait savoir leur mécontentement suite à l’assassinat de Dr. William.



L’arrêt des travaux au centre de santé de référence de la commune I a été décrété par les médecins pour la journée d’hier. Signalons que Dr. William était de nationalité béninoise, et le consul honoraire du Benin au Mali était de la marche qui a été dispersée.

