Après un ultimatum de 48 heures lance au ministre de la sécurité : La synergie des syndicats de la police nationale dépose un préavis de grève de 72 heures Publié le vendredi 30 avril 2021 | Nouvel Horizon

Suite a leur Ultimatum de 48 heures lancé au Ministre de la Sécurité le Lundi dernier, la Synergie des syndicats de la police Nationale a fini par déposer un préavis de 72 Heures du la table du ministre du Travail et de la Fonction Publique.





Dans notre parution en date du Mardi 27 Avril, nous vous annoncions que la synergie des syndicats de la police nationale avait tenu un meeting la veille dans les locaux du GMS ( Groupement Mobile de Sécurité). L’objet de ce meeting était d’informer l’opinion du non respects de leurs revendications par les autorités.



En effet, la synergie qui regroupe tous les syndicats de la police nationale avait signalé entre autres l’inertie des autorités de la sécurité quant a l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ce qui relève de la loi de programmation sécuritaire (LPSI) ; ainsi que le retard dans la mise en œuvre des engagements pris par l’administration à travers le procès-verbal de conciliation signé le 27 octobre 2020.



Pour tous ces manquements, la synergie avait donne 48 heures au ministre de la sécurité afin de trouver un compromis. N’ayant vraisemblablement pas eu de retour, ces derniers ont déposer un préavis de grève hier, allant du lundi 24 au Mercredi 26 mai 2021, soit 72 heures.



NOUVEL HORIZON