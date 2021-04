Insécurité dans la commune de Ouinerdene, près de Gossi: Anara Ag Salamatou, le leader de la fraction Igawadaran enlevé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Insécurité dans la commune de Ouinerdene, près de Gossi: Anara Ag Salamatou, le leader de la fraction Igawadaran enlevé Publié le vendredi 30 avril 2021 | Nouvel Horizon

© AP par DR

Mali: Le groupe islamiste Ansar Dine libère l`otage suisse Béatrice Stockly

24 avril 2012.Tombouctou.Mali. A un point de rendez-vous dans le désert de Tombouctou,les combattants de Ansar Dine montent la garde au moment de la libération de Béatrice Stockly enlevée le 15 avril dernier dans le nord du Mali Tweet

Les assassinats ciblés et les enlèvements sont monnaie courante dans plusieurs zones du Centre et du Nord du pays. C’est dans cette dynamique que la Communauté Igawadaran ou encore Imouchagh de Gossi a annoncé l’enlèvement de son leader répondant au nom de Anara Ag SALAMATOU.





Selon les membres de sa famille qui ont donné l’alerte de son enlèvement, l’incident s’est déroulé à 30 kilomètres de Gossi notamment dans la Commune de Ouinerdene lorsque la victime se rendait à la foire de Adiora. Les auteurs présumés de cet enlèvement sont des islamistes radicaux selon les premières informations fournies par les témoins.



Les recherches entamées par la famille pour retrouver le leader ne sont pas encore concluantes car, il nous revient que Anara Ag SALAMATOU reste pour l’instant introuvable et aucune demande de rançon n’a été pour l’instant évoquée.



À noter qu’Adiora a enregistré plusieurs cas d’enlèvement, ces derniers mois. L’on se rappelle notamment de (…)





MAHAMANE TOURE



NOUVEL HORIZON