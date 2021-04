Mali : Barrick a payé un dividende combiné pour le complexe Loulo-Gounkoto de $80 millions au cours du trimestre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : Barrick a payé un dividende combiné pour le complexe Loulo-Gounkoto de $80 millions au cours du trimestre Publié le vendredi 30 avril 2021 | La Revelation

© aBamako.com par A S

Conférence de presse trimestrielle de la société minière RANDGOLD

Bamako, le 30 octobre 2018 à l`hôtel Sheraton. La société minière Randgold Ressources, la plus grande compagnie d`exploitation de l`or au Mali, a tenu sa traditionnelle rencontre avec les hommes des médias. A cette occasion, il a été question de la présentation des résultats obtenus par les mines Randgold au terme du 2è trimestre de 2018. Tweet

Les responsables de la société minière Barrick Gold Corporation, à travers son complexe minier Loulo-Gounkoto, ont dévoilé le 27 avril 2021 face à la presse, les résultats obtenus par la société malgré le contexte sanitaire difficile au Mali. Selon Mark Bristow, président et directeur exécutif de Barrick Gold Corporation, la troisième mine souterraine du géant complexe aurifère Loulo-Gounkoto de Barrick Gold Corporation a atteint son premier niveau d’extraction et devrait commencer à livrer des tonnes de minerais à l’usine au cours du trimestre en cours.









Dans le même temps, une étude de préfaisabilité a été lancée pour deux autres mines sur le permis de Loulo: une exploitation souterraine à Loulo 3 et une grande mine à ciel ouvert à Yalea Sud. Selon Bristow, ces projets ajouteraient des sources d’exploitation minières et amélioreraient la flexibilité de l’alimentation de l’usine, fournissant un soutien supplémentaire au solide plan décennal du complexe. Pendant ce temps, les programmes d’exploration conçus pour remplacer les réserves épuisées continuent de donner de bons résultats.



« Le complexe a produit 193,014 onces d’or au premier trimestre et est en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de 640,000 à 700,000 onces1. Compte tenu de sa solide performance et du prix de l’or relativement élevé, le conseil d’administration de la coentreprise a payé un dividende combiné pour le complexe Loulo-Gounkoto de $80 millions au cours du trimestre » a-t-il déclaré.



Par ailleurs, Bristow a déclaré que le complexe continuait à investir dans le développement de la communauté locale. L’une de ses dernières initiatives est le programme Accelerator, qui forme les petits fournisseurs et prestataires de services dans tous les aspects des affaires afin de leur permettre de se développer et de se diversifier.



« Loulo-Gounkoto reste un pilier de l’économie malienne ainsi qu’un moteur du développement économique local. Au cours des 24 dernières années, Barrick et son ancienne société Randgold Resources ont contribué à l’économie à hauteur de $7.7 milliards, dont $3 milliards à l’État sous forme de dividendes, d’impôts et de redevances. Notre partenariat de longue date avec le pays et ses habitants témoigne à quel point une relation de ce type peut être mutuellement bénéfique, » a-t-il laissé entendre



ATD



Source : La Révélation