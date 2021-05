Après son rétablissement de sa double fracture au tibia et au péroné : Le défenseur central des Aigles locaux Mamadou Doumbia reçu par le ministre Mossa Ag Attaher - abamako.com

Après son rétablissement de sa double fracture au tibia et au péroné : Le défenseur central des Aigles locaux Mamadou Doumbia reçu par le ministre Mossa Ag Attaher Publié le samedi 1 mai 2021 | Aujourd`hui

Le défenseur central des Aigles locaux qui a eu une fracture au tibia et au péroné lors de la demi-finale du Championnat d’Afrique des nations, Cameroun 2021, a été reçu le vendredi 24 avril dernier, par Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse et des Sports. L’objectif de cette rencontre était d’informer l’opinion nationale et internationale sur le rétablissement du joueur après quelques semaines de traitement.

La rencontre entre le défenseur de l’équipe nationale locale et le ministre des Sports, Mossa Ag Attaher, s’est déroulée en présence Kassoum Coulibaly dit Yambox, premier vice-président de la Fédération malienne de football ; Dr Adama Sangaré, directeur du Centre de médecine du Sport de Bamako et plusieurs membres du Cabinet du ministre de la Jeunesse et des sports.



Victime d’une double fracture au tibia et au péroné lors de la demi-finale du Championnat d’Afrique des nations, Cameroun 2021, Mamadou Doumbia, défenseur central des Aigles locaux et du Stade malien de Bamako, se porte très bien aujourd’hui grâce aux efforts du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour magnifier ce rétablissement du joueur, il a été reçu par le ministre en personne, Mossa Ag Attaher.



Dans son intervention, le ministre de la Jeunesse et des Sports se dit très heureux de revoir Mamadou Doumbia revenir sur le terrain. “Je suis très content de voir Mamadou Doumbia marcher dans cette salle sans béquille et venir témoigner lui-même son état de santé. J’attendais ce moment avec une grande impatience. Dieu merci, il est arrivé. Le joueur a quitté la compétition de CHAN à un moment ou aucun joueur ne souhaite abandonner, c’est-à-dire la veille de la finale face au Maroc. Après ce mauvais coup du sort, j’avais dit que Mamadou Doumbia est un blessé de la République du Mali et serait, à ce titre, soigné par l’État. C’est ce que nous avons fait et je suis très heureux de le voir aujourd’hui sur pied, marcher sans béquille”, a-t-il expliqué, avant de rassurer que son département continuera à travailler en synergie et en bonne intelligence avec toutes les fédérations pour la promotion et le développement des disciplines sportives.



Il a également profité de l’occasion pour rendre un vibrant hommage aux membres du Centre de médecine de sport de Bamako, la Fédération malienne de football qui n’a ménagé aucun effort pour que le joueur soit immédiatement rétabli.



Pour le directeur du Centre de médecine de sport de Bamako, Dr Adama Sangaré, le joueur depuis son arrivée a été bien soigné au niveau du centre. “Après avoir traité les blessures pendant deux mois, nous sommes en phase de rééducation. L’international malien a déjà effectué 28 séances de rééducation et il reste 19 séances, à raison de 3 séances par semaine. Inchallah, le 02 juin prochain au plus tard, il sera remis à la disposition de son club afin de commencer les entraînements”, a-t-il laissé entendre.



Quant au joueur, il a remercié les autorités de la Transition, le ministère de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, qui n’a ménagé aucun effort pour qu’il puisse jouer à nouveau au football.



Mahamadou TRAORE