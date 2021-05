Jusqu’où… Les chinois… - abamako.com

Jusqu'où… Les chinois… Publié le samedi 1 mai 2021 | Aujourd`hui

L`orpaillage

Jusqu’où iront les Chinois dans le cercle de Kéniéba engagés dans un bras de fer avec la population locale. Face aux récriminations violentes de la population qui leur reproche de détruire l’environnement dans leurs opérations de recherche d’or, les Chinois ont aussi monté leur ton.



Pire, ils ont constitué une sorte de police privée chargée de veiller sur eux et leurs engins. Des hommes qu’ils ont recrutés et qui se baladent avec leurs armes pour intimider les jeunes du cercle de Kéniéba qui se sont, eux aussi, constitués en une organisation chargée de défendre leurs intérêts.



Depuis quelque temps les deux camps se regardent en chiens de faïence. Faut-il attendre qu’une étincelle mette le feu à la poudrière pour éteindre l’incendie au lieu de la prévenir ? Les autorités de Transition sont alors informées…



Wanted :



Hamady Sangaré dit Zé





Hamady Sangaré

Zé la Solution, comme l’appelaient affectueusement ses partisans lors des dernières élections législatives où sa liste s’est classée deuxième en commune IV de Bamako, a disparu des radars depuis lors. Un homme comme lui, qui a beaucoup œuvré au plan social pour doter beaucoup de quartiers de la commune IV de lampadaires, forages et autres réalisations, ne peut être oublié facilement, surtout au moment où un de ses cousins, qui porte le même nom de famille que lui, fait trop de bruit comme s’il était le seul parangon des œuvres sociales au Mali. En tout cas, avec les prochaines joutes électorales annoncées, les regards sont tournés vers Hamady Sangaré Zé et tout le monde se demande s’il sera de nouveau candidat aux prochaines élections. Rien n’est moins sûr, selon nos informations qui nous apprennent que Zé La Solution vient d’être choisi par un pays de l’Europe de l’Est pour le nommer Consul honoraire au Mali.