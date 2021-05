Mais pourquoi Parlotte à l’Urd - abamako.com

© aBamako.com par A S

Mais pourquoi tant de bruit au parti l’Urd en ce qui concerne le choix de son prochain candidat pour la présidentielle de 2022 ? Pour un grand parti comme l’Urd, aussi bien structuré, avec des textes qui régissent la vie du parti, il ne devrait pas y avoir de problème pour le choix du candidat à la prochaine présidentielle, surtout que le parti regorge de cadres valables, à l’instar de Me Demba Traoré qui a déjà fait ses preuves en tant que ministre et n’est connu dans une compromission. Mais il nous revient que les problèmes sont surtout dus aux coups que le parti reçoit sur ses flancs ses derniers temps de la part de cadres qui roulent pour des personnalités extérieures qu’ils voudraient imposer comme candidats éventuels du parti. En réalité, ces gens cherchent-ils des candidats ou des bailleurs ? car des candidats, il n’en manque pas dans les rangs de l’Urd !



Observatoire : Mossa Ag Attaher

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, cela n’ôte en rien son sens profond de responsabilité de ministre appelé à prendre des initiatives, parfois osées. De toute façon, depuis qu’il est installé à la tête du Département de la Jeunesse et des sports, Mossa Ag Attaher étonne et détonne par ses innovations et son approche. Mais ce qui a le plus marqué cette semaine pour mériter de figurer dans cette rubrique, c’est l’initiative de prise en charge complète du footballeur de l’équipe nationale locale, Mamadou Doumbia, blessé lors d’un match de demi-finale des Aigles lors du dernier Chan joué au Cameroun. Quelle grande leçon vient de donner le Ministre en affirmant haut et fort : “Il est blessé en étant au service du Mali et donc le Mali doit le prendre en charge”. Les nombreux sportifs blessés dans des compétitions officielles et par la suite abandonnés à leur triste sort saurant apprécier, mieux que quiconque, la pertinence de tels propos.

Ibrahim Haïdara, Pdg de La Poste





Ibrahima Haidara DG Poste

Tard vaut mieux que jamais ! Tel Phoenix renaissant de ses cendres, La Poste que tout le monde croyait morte est en train de rayonner et promet des lendemains meilleurs, si l’on en croit le programme ambitieux développé par son Président-directeur général, invité sur le plateau de la télévision nationale, il y a quelques jours. En mettant l’accent sur les services financiers adossés aux TIC, notamment avec l’avènement de sa filiale Poste-Finance, La Poste se met à niveau, non sans abandonner son cœur de métier, le courrier désormais traité avec un système de tracking qui en assure une traçabilité certaine. Post-express est aussi une autre innovation qui permet de se mettre au diapason de l’ère de la vitesse, en alliant rapidité, fiabilité et discrétion dans la distribution des courriers d’affaires, colis et paquets. La Poste, c’est une affaire de souveraineté nationale et cela faisait mal de voir l’état dans lequel végétaient les édifices de La Poste il y a si peu. Heureusement, cela tend à devenir un souvenir !



Mamady Sissoko, Pdg de la PPM



Le Pdg de la Pharmacie populaire du Mali (PPM) est en train de passer maître dans l’art de tromper les autorités par des communications sur mesure pourtenter de faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes, alors





Mamady SISSOKO PDG PPM

qu’il n’en est rien. A l’heure actuelle, la gestion de la PPM n’est pas enviable et les autorités devraient davantage s’y intéresser, pour en savoir davantage sur la gouvernance de cet établissement public où il y a trop de problèmes. Les grands fournisseurs sont en train de tourner le dos à cause d’ardoises impayées aux sommes astronomiques. Comme si cela ne suffisait pas, le Pdg est en train de brader le patrimoine immobilier de la PPM que son prédécesseur, auquel il fait allusion souvent pour se comparer à lui, a récupéré des mains de prédateurs après de rudes batailles, y compris judiciaires. Des voix se lèvent d’ailleurs de plus en plus pour exiger une réforme en profondeur de la PPM qui n’est actuellement que l’ombre d’elle-même.



Harouna Niang





Harouna Niang

Depuis qu’il est installé à la tête du Ministre de l’industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, Harouna Niang se montre comme l’un des ministres les moins performants du gouvernement de Transition. Ce ne sont pas les consommateurs qui diront le contraire, avec la hausse généralisée des prix de denrées dont certaines de première nécessité, malgré les déclarations des services ministériels. L’impression généralisée chez les Maliens est que le Département ne maîtrise rien du tout. Après la question du pain qui a provoqué un lever de boucliers, le prix de la viande met en colère les citoyens cette année car dans un pays d’élevage comme le Mali, premier dans cette activité en zone Uémoa et 2è dans la Cédéao après le Nigéria, payer le kg de viande de bœuf sans os à 3 200 Fcfa le relève tout simplement de l’aberration.



La Rédaction