Ministère des affaires étrangères et coopération internationale : 34 conseillers dans des Ambassades et Consulats rappelés à Bamako Publié le samedi 1 mai 2021 | Aujourd`hui

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Photo: ZEYNI MOULAYE, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Zéyni Moulaye, est en train d’appliquer à la lettre les 01consignes du Premier ministre, Moctar Ouane. Il s’agit de rappeler tous les Ambassadeurs et Consuls en fin de mission diplomatique. Voilà pourquoi, plusieurs ambassadeurs et consuls en font les frais. Sans oublier les Conseillers au niveau des missions diplomatiques.

Lors du Conseil des ministres de la semaine dernière, 34 Conseillers ont été rappelés, précise notre source. Leurs décrets de nominations ont été purement et simplement abrogés par le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Zéyni Moulaye.



Ils ont pour noms : Serge Koné, (1er Conseiller à Accra) Maliki Sangaré (1er Conseiller en Guinée) Samuel Saye (1er Conseiller à Ankara) Oumar Togola (2e Conseiller à Djaména) Amadou Diallo (2è Conseiller en Inde) Mohamed Traoré (2è Conseiller à New York) Moussa M Cissé (Conseiller à l’Unesco à Paris) Younoussa Tiramakan Traoré (1er Conseiller à Madrid) Che?rif Mohamed Kanouté (1er Conseiller à Ottawa) Boubacar Biro Diallo (1er Conseiller à Alger) Alassane Touré (2ème Conseiller à Berlin), Drissa Dembélé (2è Conseiller à Alger) Yaya Dembélé (2ème Conseiller en Guinée) Abdina Naparé (1er Conseiller au Gabon) Amadou Moro (2e Conseiller à Addis Abéba) Mamadou dit Mamary Tangara (2e Conseiller à Madrid) Mme Traoré Ai?ssata Gaye (3è Conseiller à Bruxelles) Moussa Dolo (3è Conseiller à New York) Djibrilla Aroubouna Maïga (1er Conseiller à Djaména), Toumani Sidibé (Vice-Consul à Abidjan) Mohamed Pathe? Diarra (2e Conseiller à Dakar) Ibrahima Biridogo (2ème Conseiller à Washington) Mahamadou Kéïta (2ème Conseiller en Angola) Balla Oumar Cissé (2ème Conseiller à Paris) Marico Kéïta (3ème Conseiller à Washington) Mme Oumou Kondo (2ème Conseiller à Accra) Hamma Alamine Cissé (Ministre Conseiller au Burkina Faso) Mme Camara Mariétou Diarra (1er Conseiller au Japon) Ba-Sinaly Koïta (2ème Conseiller au Maroc) Mamadou Sogodogo (2ème Conseiller à Rome) Abouzeïdi Touré (2ème Conseiller à Riyad) Mme Fatoumata Traoré (2ème Conseiller à Prétoria) Samoudjan Sidibé (4ème Conseiller à Bruxelles et Oumar Kéïta (1er Conseiller à Brazzaville).







El Hadj A.B. HAIDARA