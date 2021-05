Délestages au Mali : les syndicats de l’EDM propose des états généraux sur la politique énergétique du Mali - abamako.com

News Société Article Société Délestages au Mali : les syndicats de l’EDM propose des états généraux sur la politique énergétique du Mali Publié le samedi 1 mai 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Délestages : Bamako dans le noir

Les syndicats de la société Energie du Mali (EDM SA), le SYNACOME, le SUTEELET et le SYLSEM, ont organisé, ce vendredi 30 avril 2021, une conférence de presse à la maison de la presse pour informer l'opinion nationale sur la situation actuelle de la société.



Selon eux, à l'état actuel, Energie du Mali n'est pas en mesure de satisfaire tous ses clients, et cela est dû à un certain nombre de problèmes qui sont, entre autres, l'insuffisance de production, de ligne de transport, de réseau de distribution, de pièces de rechange, de cadre adéquat et du personnel.



Dans leur exercice d'explication, les syndicats trouvent légitimes et bien fondés les agitations et les mécontentements des populations en ce moment de forte chaleur.



Face à cette problématique, les syndicats de l'EDM propose une nouvelle politique énergétique en demandant des états généraux sur la politique énergétique au Mali.



M.S