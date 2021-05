Mali: environ 70 millions USD pour le financement de 16 projets des collectivités territoriales - abamako.com

Mali: environ 70 millions USD pour le financement de 16 projets des collectivités territoriales Publié le samedi 1 mai 2021 | Financial Afrik

© Autre presse par DR

Le premier ministre Moctar Ouane a présidé la deuxième session du comité de gestion du Fonds de développement durable (FDD) dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger le jeudi 29 avril à Bamako.

Au Mali, le premier ministre Moctar Ouane a présidé la deuxième session du comité de gestion du Fonds de développement durable (FDD) dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger le jeudi 29 avril à Bamako. A l’issue des travaux, le chef du gouvernement malien a informé que sur les 27 projets portés par les collectivités territoriales, 16 ont été retenus.



Dans son discours d’ouverture, Moctar Ouane a affirmé « qu’à la suite d’un premier appel à proposition de projets, 78 projets ont été soumis au FDD, dont 53 émanant des collectivités territoriales et 25 des ministères sectoriels pour un coût estimé à 605,267 milliards de FCFA (environ 1,2 milliard USD). Et d’ajouter que l’examen des projets a permis au secrétariat technique du Fonds de procéder à la classification en 44 projets pertinents, 6 projets peu pertinents et 28 jugés non pertinents.