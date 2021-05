Message du 1er Mai 2021 du Président de la Transition SEM Bah N’DAW à l’occasion de la Fête du Travail - abamako.com

© Autre presse par DR

Bah N’DAW, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

"Travailleurs du Mali,



Mes chers compatriotes des villes et des campagnes,



Notre pays, à l’instar de la communauté internationale célèbre le 1er mai, la Journée mondiale des travailleurs.



Ce 1er mai 2021 m’offre l’opportunité, de vous exprimer tout le respect que j’ai pour votre engagement à oeuvrer au développement de notre pays, surtout dans ce contexte particulier de la Transition.



La fête du travail qui symbolise la lutte pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, témoigne de l’importance que revêt votre place dans l’architecture sociale.



Elle est célébrée au Mali cette année encore dans un contexte marqué par l’insécurité, la pandémie de la Covid-19 et les nombreuses attentes sur le plan social.



Malgré tout, chers travailleurs maliens, vous donnez le maximum de vous mêmes pour relever les défis qui s’imposent à chacun de nous. Je voudrais vous exprimer ici toute mon admiration et ma gratitude pour votre noble combat.



Les temps sont durs mais de lendemains meilleurs nous attendent si nous restons unis, solidaires, pour aller à l’essentiel, sauver notre pays.



Je compte sur chacune et chacun de vous pour cette solidarité nationale.



Chers travailleurs, c’est aussi l’occasion pour moi de vous inviter une nouvelle fois à la vigilance, au respect des mesures barrières aussi bien dans vos foyers que sur vos lieux de travail pour contrer la propagation de la Covid19.



Bonne fête du Travail et bon mois de Ramadan



Vive le Mali"



Bamako, le 1er Mai 2021



S.E.M Bah N’DAW

Président de la Transition Chef de l’Etat