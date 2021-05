Mali : 422 ex-combattants des groupes armés prêts à intégrer les FAMa (armée) - abamako.com

Mali : 422 ex-combattants des groupes armés prêts à intégrer les FAMa (armée) Publié le samedi 1 mai 2021 | Xinhua

Un total de 422 ex-combattants des groupes armés sont prêts à intégrer les Forces armées maliennes (FAMa) à l'issue de trois mois de formation, a annoncé samedi l'armée malienne sur son site officiel.

Ces 422 stagiaires, dont 6 femmes, sont issus du processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) et viennent de boucler leur stage de perfectionnement, ont indiqué les FAMa.

Composés d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang, ces stagiaires viennent des différents groupes signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation (APR) issu du processus d'Alger, a poursuivi l'armée malienne.

Pendant trois mois, ils ont respectivement acquis des notions élémentaires de chef de section, de groupe et d'équipe dans le combat. Cet effectif va renforcer le bataillon des Forces armées reconstituées (FAR) pour mieux lutter contre le terrorisme dans le pays.

Le chef d'état-major général des FAMa, le général Oumar Diarra, a déclaré sur le site que l'APR visait "à rassembler les fils du pays pour relever les défis majeurs".

Il a aussi remercié la communauté internationale et les différents acteurs pour "la réussite du processus de paix au Mali". Selon le général Diarra, cette deuxième vague d'éléments issus du DDR témoigne de "la volonté des hautes autorités du pays à œuvrer pour la réconciliation nationale".

Le DDR est l'une des mesures centrales de l'accord signé en mai et juin 2015 entre le gouvernement du Mali et les ex-mouvements armés actifs dans le nord du pays.

Il vise à désarmer les groupes armés en intégrant les ex-combattants dans les forces de sécurité et de défense ou en facilitant leur retour à la vie civile. Le processus est piloté par la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réintégration (CNDDR).