Référendum du 31 octobre " réussir en 3 mois là où on échoué 5 fois ? Pas réaliste !" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Référendum du 31 octobre " réussir en 3 mois là où on échoué 5 fois ? Pas réaliste !" Publié le samedi 1 mai 2021 | l'indiscret

© aBamako.com par Momo

Rentrée politique du PARENA

Bamako, le 20 février 2016 le PARENA a tenu sa rentrée politique 2016 au Palais de la culture Tweet





Le chronogramme électoral dévoilé le 15 avril 2021 par le gouvernement Moctar Ouane a très peu de chance d'être une réussite. Des acteurs sociopolitiques bien soucieux de cette réalité, propose d'autres pistes. Il s'agit d'abord et surtout de la tenue du scrutin référendaire à la date du 31 octobre 2021 annoncée par le chronogramme électoral du gouvernement objet de discussion au sein de la classe politique, cette date retenue pour le Référendum n'est dit on pas tenable au regret du contexte sécuritaire au premier plan et également au regret des 'autres difficultés sociopolitiques.