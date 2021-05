Mouvement Mali Keleya : 3 800000 signatures pour demander le départ des troupes françaises du Mali - abamako.com

Mouvement Mali Keleya : 3 800000 signatures pour demander le départ des troupes françaises du Mali Publié le dimanche 2 mai 2021 | Mali Demain

Serval

Le mouvement Mali Keleya MMK a tenu une conférence de presse le 25 avril 2021 au mémorial Modibo Keita pour présenter les 3 800 000 signature des Maliens obtenus par pétitions ouvertes depuis 2018 pour demander le départ des troupes françaises, notamment Barkhane du Mali. Cette force qui appuie l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme au Mali et au Sahel et qui n'a obtenu aucun résultat tangible, qui au contraire n'a fait qu'amplifier la situation par des milliers de morts et disparus (civils et militaires), des milliers de déplacés et des dégâts de matériels incalculables et qui a fini par exacerber la population, n'a plus sa raison d'être sur le sol malien. Avaient ils clamé haut et fort les membres du mouvement Mali Keleya MMKe. Et pour cela, le mouvement Mali Keleya encourage les maliens a atteindre 5000000 de signature avant que cela soit transmises à qui de droit.



Ils étaient nombreux, militants, sympathisants et personnes ressources des mouvements comme FISPA, MMKe, Faso bara , Yerewolo debout sur les remparts, la famille du feu Modibo Keita.



Malidemain